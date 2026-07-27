Mariano Peralta Resmi Tiba di Bandung! Bobotoh Beri Sambutan Meriah Bintang Baru Persib

Mariano Peralta resmi tiba di Bandung dan disambut Bobotoh. Penyerang asal Argentina siap bergabung dengan Persib untuk musim 2026/2027. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Penyerang anyar Persib Bandung, Mariano Peralta, akhirnya tiba di Kota Bandung setelah menempuh perjalanan panjang dari Argentina. Sambutan hangat Bobotoh membuat pemain berusia 28 tahun itu semakin termotivasi menghadapi musim 2026/2027 bersama Maung Bandung.
Kehadiran pemain asal Argentina tersebut menjadi bagian dari persiapan Persib menghadapi musim 2026/2027 sekaligus disambut antusias oleh Bobotoh yang telah lama menantikan kedatangannya.
Peralta tiba di Stasiun KCIC Tegalluar sekitar pukul 21.30 WIB setelah menempuh perjalanan panjang dari Buenos Aires, Argentina.
Setibanya di Bandung, ia disambut langsung oleh Manajer Persib sekaligus Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar.
Sebelumnya, Peralta lebih dahulu mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, pada Minggu (26/7/2026) sekitar pukul 18.00 WIB.
Saat itu, puluhan Bobotoh sudah menunggu untuk memberikan sambutan hangat kepada pemain berusia 28 tahun tersebut.
Peralta diketahui berangkat dari Buenos Aires pada Sabtu (25/7/2026) bersama agennya, Thomas Lezcano. Perjalanan panjang itu menjadi awal petualangannya bersama Maung Bandung.
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Umuh Muchtar mengaku bersyukur karena seluruh proses perjalanan Peralta berjalan lancar hingga akhirnya tiba di Bandung dalam kondisi sehat.
Menurutnya, kehadiran sang penyerang diharapkan mampu menambah kekuatan Persib dalam menghadapi ketatnya persaingan musim depan.
"Alhamdulillah, Mariano akhirnya tiba di Bandung dalam keadaan sehat dan selamat. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita sebagai bagian dari keluarga besar Persib. Semoga ia dapat segera beradaptasi dengan lingkungan baru, mengenal karakter tim, dan menikmati atmosfer Kota Bandung," ujar Umuh, dikutip dari situs resmi Persib.
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