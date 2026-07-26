Rekor Gacor Ikhwan Ali Tanamal! Calon Raja Assist Baru Persib Bandung?

JawaPos.com — Persib Bandung mulai menemukan sosok baru yang berpotensi menjadi mesin assist pada Super League 2026/2027.

Ikhwan Ali Tanamal langsung mencuri perhatian saat menjalani debut di Piala Presiden 2026 melawan Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (25/7/2026), setelah tampil agresif selama 66 menit dan membuat bobotoh terpukau lewat akselerasi serta kreativitasnya di sektor sayap.

Penampilan pemain berusia 22 tahun itu langsung menjadi perbincangan di media sosial.

Bobotoh bahkan memberi julukan "Lamine Tanamal" karena gaya rambut dan karakter permainannya yang dinilai mengingatkan pada bintang muda Barcelona, Lamine Yamal.

Mengapa Ikhwan Tanamal Disebut Calon Raja Assist Persib Bandung?

Ikhwan Ali Tanamal datang ke Persib Bandung bukan sebagai pemain tanpa pengalaman.

Meski baru diperkenalkan secara resmi di Graha Persib pada 24 Juli 2026, sebenarnya ia sudah menjadi bagian proyek jangka panjang klub sejak direkrut dari Persita Tangerang pada 2025 sebelum dipinjamkan ke Persis Solo.

Selama menjalani proses pengembangan karier, pemain asal Tulehu, Maluku, itu menunjukkan kualitas sebagai winger kreatif.