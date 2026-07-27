Tumbang dari Persib Bandung di Laga Perdana Piala Presiden 2026, CEO Arema FC Bicara Nasib Marcos Santos

JawaPos.com - CEO Arema FC Iwan Budianto memastikan posisi pelatih Marcos Santos tetap aman meski Singo Edan kalah dari Persib Bandung pada laga pembuka Piala Presiden 2026. Menurutnya, turnamen pramusim bukan tolok ukur untuk menilai kualitas tim maupun kinerja pelatih.

Iwan menegaskan tidak ada alasan bagi manajemen untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan hasil turnamen pramusim.

Sebagai tim dengan koleksi gelar Piala Presiden terbanyak, Arema FC justru mengawali kiprahnya di edisi 2026 dengan hasil kurang memuaskan setelah takluk dari tuan rumah Persib Bandung.

Namun, Iwan menilai hasil tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur kekuatan sesungguhnya tim. Sejak awal, manajemen memang menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari proses pembentukan tim menuju kompetisi resmi.

"Ini bukan awal musim, tetapi masih pramusim. Jadi jangan berekspektasi terlalu berlebihan. Sejak awal juga sudah disampaikan bahwa turnamen ini menjadi bagian dari program penyelarasan tim. Saya ingat, kata Pak Inal (General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi), juara tentu menjadi bonus, tetapi yang utama adalah membentuk tim yang siap menghadapi kompetisi," kata Iwan, dikutip dari laman resmi Arema FC, Senin (27/7/2026).

Evaluasi Bukan Hanya untuk Pelatih Iwan memastikan manajemen tetap melakukan evaluasi terhadap penampilan Arema FC di Piala Presiden 2026.

Meski demikian, evaluasi tersebut bukan ditujukan kepada Marcos Santos secara pribadi, melainkan menyeluruh terhadap seluruh aspek tim.

"Evaluasi pasti ada, tetapi terhadap keseluruhan, bukan kepada personel. Tidak secepat itu. Masa hanya gara-gara turnamen pramusim langsung mengevaluasi, apalagi sampai memberhentikan pelatih," tegasnya.

Baca Juga:Bruno Moreira Siap Berikan 100 Persen saat Hadapi Persebaya Surabaya di Piala Presiden 2026

Persiapan Tim Dinilai Belum Ideal Iwan juga mengingatkan bahwa waktu persiapan Arema FC menuju Piala Presiden 2026 sangat terbatas.