Beckham Putra Repost Dukungan Pentolan Jakmania! Respons Tak Terduga Usai Cekcok dengan Oknum Suporter

JawaPos.com — Beckham Putra Nugraha mendapat dukungan terbuka dari salah satu pentolan Jakmania, Diky Soemarno, setelah sempat terlibat cekcok dengan oknum suporter usai laga Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dukungan itu kemudian direpost Beckham melalui Instagram pribadinya pada Rabu (10/6/2026), menunjukkan suasana yang kembali kondusif di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia.

Dukungan tersebut datang dari Diky Soemarno yang dikenal sebagai salah satu figur berpengaruh di kalangan Jakmania.

Melalui Instagram Story pribadinya, Diky memberikan apresiasi terhadap kualitas Beckham Putra sekaligus mengajak suporter untuk bersikap objektif ketika pemain membela Timnas Indonesia.

Mengapa Diky Soemarno Memberikan Dukungan kepada Beckham Putra? Diky menilai Beckham Putra layak mendapat dukungan penuh ketika mengenakan seragam Timnas Indonesia.

Menurutnya, rivalitas antarklub seharusnya dikesampingkan saat pemain berjuang untuk Merah Putih di level internasional.

“Rasanya terlalu munafik kalau kita tidak mengakui bahwa Beckham Putra adalah salah satu pemain lokal terbaik di Indonesia saat ini. Dan ketika dia sedang membela Timnas, kita juga perlu adil dan objektif dalam bersikap,” tulis Diky Soemarno.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas karena muncul tidak lama setelah insiden yang melibatkan Beckham dan seorang oknum suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno.