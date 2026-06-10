Beckham Putra Repost Dukungan Pentolan Jakmania! Respons Tak Terduga Usai Cekcok dengan Oknum Suporter

Beckham Putra merepost dukungan Diky Soemarno di Instagram setelah sempat terlibat cekcok dengan oknum suporter usai laga Timnas Indonesia melawan Mozambik. (Instagram @dikysoemarno)
JawaPos.com — Beckham Putra Nugraha mendapat dukungan terbuka dari salah satu pentolan Jakmania, Diky Soemarno, setelah sempat terlibat cekcok dengan oknum suporter usai laga Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dukungan itu kemudian direpost Beckham melalui Instagram pribadinya pada Rabu (10/6/2026), menunjukkan suasana yang kembali kondusif di tengah euforia kemenangan Timnas Indonesia.
Dukungan tersebut datang dari Diky Soemarno yang dikenal sebagai salah satu figur berpengaruh di kalangan Jakmania.
Melalui Instagram Story pribadinya, Diky memberikan apresiasi terhadap kualitas Beckham Putra sekaligus mengajak suporter untuk bersikap objektif ketika pemain membela Timnas Indonesia.
Baca Juga:Moal Mundur Selangkah Pun! Respons Tegas Beckham Putra Usai Diprovokasi Oknum Suporter Timnas Indonesia
Diky menilai Beckham Putra layak mendapat dukungan penuh ketika mengenakan seragam Timnas Indonesia.
Menurutnya, rivalitas antarklub seharusnya dikesampingkan saat pemain berjuang untuk Merah Putih di level internasional.
“Rasanya terlalu munafik kalau kita tidak mengakui bahwa Beckham Putra adalah salah satu pemain lokal terbaik di Indonesia saat ini. Dan ketika dia sedang membela Timnas, kita juga perlu adil dan objektif dalam bersikap,” tulis Diky Soemarno.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas karena muncul tidak lama setelah insiden yang melibatkan Beckham dan seorang oknum suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Diky juga menyampaikan pesan persatuan kepada seluruh pendukung sepak bola Indonesia.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna