Profil Muhammad Aditya Putra, Ketum Baru The Jakmania yang Ingin Persija Jakarta Kembali Berjaya

JawaPos.com - Muhammad Aditya Putra resmi terpilih sebagai Ketua Umum The Jakmania periode 2026-2029. Adit, sapaan akrabnya, berharap organisasi yang dipimpinnya bisa mengantarkan Persija Jakarta kembali berjaya.

Berakhir sudah masa Diky Soemarno setelah mengemban tugas sebagai Ketum The Jakmania selama dua periode (2020-2026). Tongkat kepemimpinan tersebut kini dipegang oleh Adit, sosok terpilih yang akan memimpin organisasi tersebut selama tiga tahun ke depan.

Menang Meyakinkan dalam Pemilu Raya Jakmania Adit terpilih sebagai Ketum The Jakamnia periode 2026-2029 lewat Pemilu Raya Jakmania. Agenda tersebut digelar di kawasan GOR Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, Minggu (19/7).

Diketahui terdapat tiga sosok yang mencalonkan diri sebagai Ketum The Jakmania 2026-2029. Selain adit, dua figur lainnya adalah Rajiva Rendy Baskoro, dan Angga Sumanjaya.

Adit terpilih sebagai Ketum baru The Jakmania setelah meraih 517 suara dari 834 voters. Sementara Rajiva mendapat 206 suara, dan Angga mengumpulkan 108 suara.

Ingin Bawa Persija Jakarta Berjaya Seusai terpilih sebagai Ketum The Jakmania, Adit, mengajak seluruh anggota untuk melupakan persaingan pemilu yang telah berlalu. Ia ingin seluruh anggota fokus menatap ke depan, mengantarkan Persija Jakarta kembali berjaya di Liga Indonesia bahkan kembali menembus Asia.

“Mari lupakan yang kemarin, mari kita songsong ke depan. Karena yang ingin kita antar ke depan adalah bagaimana caranya Persija menjadi juara, juara, dan juara selamanya," ujar Adit.

“Saya tidak ingin Persija hanya menjadi raja di Indonesia, tetapi bagaimana caranya kita bisa menaklukkan Asia dan bahkan dunia. Itu semua bisa diantar oleh kita semua, karena itu ayo kita jalan bareng-bareng,” sambungnya.