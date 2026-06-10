Moal Mundur Selangkah Pun! Respons Tegas Beckham Putra Usai Diprovokasi Oknum Suporter Timnas Indonesia

Beckham Putra Nugraha memberikan respons tegas usai menjadi sasaran provokasi oknum suporter setelah Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. (Instagram @beckham_put7)
JawaPos.com — Gelandang Timnas Indonesia sekaligus pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, menegaskan dirinya tidak akan gentar meski mendapat provokasi dari oknum suporter usai kemenangan Timnas Indonesia atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/6/2026).
Respons tegas itu muncul setelah dirinya terlibat insiden cekcok saat para pemain menyapa pendukung Garuda seusai pertandingan.
Beckham Putra langsung menunjukkan sikap tegas setelah insiden tersebut viral di media sosial. Pemain berusia 24 tahun itu menegaskan mentalitasnya tidak akan runtuh hanya karena mendapat hinaan dari segelintir oknum suporter.
Melalui akun pribadinya, Beckham merespons unggahan yang membahas kronologi kejadian tersebut dengan kalimat singkat namun penuh makna. "Moal mundur selengkah pun! (dalam bahasa Indonesia artinya Tidak akan mundur selangkah pun!)," tulis Beckham di akun X pribadinya.
Pernyataan itu menjadi jawaban atas berbagai reaksi yang muncul setelah video cekcoknya dengan seorang penonton beredar luas di media sosial.
Kalimat tersebut juga menunjukkan komitmennya untuk terus membela Timnas Indonesia tanpa terpengaruh tekanan dari luar lapangan.
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Insiden itu terjadi setelah Timnas Indonesia menutup laga uji coba FIFA Matchday dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik.
Seusai peluit panjang dibunyikan, para pemain menjalani tradisi berkeliling lapangan untuk menyapa suporter yang hadir di SUGBK.
Dalam pertandingan tersebut, Beckham tampil sebagai pemain pengganti dan bermain selama dua menit.
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