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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 24 Juli 2026 | 04.17 WIB

Skuad Indonesia di Piala ASEAN Hyundai 2026 Belum Diumumkan, John Herdman masih Pantau Kondisi Pemain 

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman masih memantau pemain jelang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Gianyar, Bali. (Timnas Indonesia) - Image

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman masih memantau pemain jelang ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 di Gianyar, Bali. (Timnas Indonesia)

JawaPos.com - ASEAN Champioship  Hyundai Cup 2026 resmi dimulai pada Jumat (24/7/2026). Namun, di tengah seluruh peserta yang telah mengumumkan daftar pemain final, Timnas Indonesia justru menjadi satu-satunya tim yang masih belum merilis skuad resminya.

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Tim Garuda memang baru akan menjalani pertandingan perdana pada 27 Juli 2026.

Kondisi itu membuat pelatih John Herdman masih memiliki waktu untuk memantau kesiapan para pemain sebelum menentukan daftar akhir yang akan didaftarkan ke turnamen.

Dengan jeda beberapa hari dibandingkan peserta lain, tim pelatih memanfaatkan waktu tersebut untuk memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik.

Kebugaran, perkembangan selama pemusatan latihan, hingga kesiapan menghadapi laga pertama menjadi beberapa aspek yang masih dievaluasi.

Langkah tersebut juga memberi ruang bagi Herdman untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi terkini.

Jika ada pemain yang mengalami penurunan kebugaran atau cedera, perubahan masih bisa dilakukan sebelum daftar final diumumkan secara resmi.

Meski belum merilis skuad, persiapan Timnas Indonesia menuju turnamen terus berjalan. Seluruh pemain tetap menjalani program latihan sesuai jadwal demi menjaga kondisi fisik dan meningkatkan chemistry antarpemain.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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