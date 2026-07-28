Prediksi Tampines Rovers vs Arema FC Hari Ini, Misi Bangkit Singo Edan di Piala Presiden 2026

JawaPos.com - Arema FC akan menghadapi Tampines Rovers pada laga kedua Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7). Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 WIB itu menjadi kesempatan penting bagi Singo Edan untuk menjaga peluang melangkah ke babak semifinal.

Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya. Arema FC harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor tipis 0-1, sedangkan Tampines Rovers bermain imbang 2-2 saat menghadapi DPMM FC.

Bagi Arema FC, hasil pada laga perdana menjadi bahan evaluasi sebelum kembali turun ke lapangan. Meski tampil cukup disiplin di sektor pertahanan, penyelesaian akhir masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Serangan yang dibangun belum mampu menghasilkan banyak peluang berbahaya sehingga tim gagal mencetak gol.

Sementara itu, Tampines Rovers memperlihatkan permainan kolektif yang cukup menjanjikan. Wakil Singapura tersebut mampu bangkit setelah sempat tertinggal ketika menghadapi DPMM FC. Organisasi permainan yang rapi menjadi salah satu kekuatan mereka, terutama saat menguasai bola di lini tengah.

Meski demikian, Tampines juga masih memiliki kelemahan. Intensitas permainan mereka cenderung menurun memasuki babak kedua. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor kebugaran karena tim masih berada dalam fase persiapan menuju kompetisi resmi.

Arema FC diperkirakan tetap mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Adi Satryo di bawah mistar gawang. Lini belakang kemungkinan dihuni Achmad Maulana, Walisson Lima, Diego Landis, dan Johan Farizi yang tampil cukup solid pada pertandingan sebelumnya.

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Di lini tengah, Matheus Blade, Betinho, dan Careca diprediksi kembali menjadi motor permainan. Ketiganya diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim sekaligus memberikan suplai bola yang lebih baik kepada lini depan.

Sektor penyerangan Arema masih akan bertumpu pada Gabriel Silva, Joel Vinicius, dan Gustavo Franca. Ketiga pemain tersebut dituntut lebih efektif dalam memanfaatkan peluang agar Arema mampu meraih kemenangan perdana di turnamen ini.