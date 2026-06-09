Proses Naturalisasi Dua Pemain sedang Berjalan, Luke Vickery dan Mitchell Baker Menuju Timnas Indonesia

Pemain Timnas Indonesia Luke Vickery (kiri) berpose dengan rekannya Jens Raven (kanan) seusai berlatih tanding dalam pemusatan latihan jelang Piala AFF 2026 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Sabtu (30/5/2026). Latihan tersebut sebagai persiapan jelang Piala AFF yang berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym
JawaPos.com – PSSI mulai memproses naturalisasi dua pemain keturunan, Luke Vickery dan Mitchell Baker. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya federasi menjaga kedalaman skuad Garuda dalam jangka panjang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi kedua pemain itu saat ini sedang berjalan.
"Bismillah, segera suratnya keluar. Kami mencoba melakukan proses tersebut. Tentu ada tahapan yang harus dilalui, baik di pemerintah maupun DPR," ujar Erick.
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Luke Vickery merupakan pemain berposisi winger yang saat ini memperkuat klub Australia, Macarthur FC. Sementara itu, Mitchell Baker merupakan penyerang yang bermain untuk klub Amerika Serikat, Vermont Green FC. Keduanya telah bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia dan dipantau langsung oleh tim pelatih yang dipimpin John Herdman.
Menurut Erick, program naturalisasi masih dibutuhkan untuk menjaga regenerasi tim nasional. PSSI tidak ingin kehilangan kualitas skuad ketika sejumlah pemain yang saat ini menjadi tulang punggung tim mulai memasuki usia senja.
"Memang, jika kami melihat proyeksi hingga 2030, beberapa pemain akan berusia 38 atau 39 tahun. Kami harus mengisi kekosongan tersebut," terangnya.
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