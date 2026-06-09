Bisa Jadi Alternatif Venue Timnas Indonesia, Rehabilitasi Stadion Wibawa Mukti Bekasi Dikebut

JawaPos.com – Rehabilitasi Stadion Wibawa Mukti terus dikebut agar rampung sesuai target pada September mendatang. Saat ini, progres rehabilitasi stadion kebanggan warga Kabupaten Bekasi tersebut telah mencapai 70 persen.

Sebagaimana diketahui, Stadion Wibawa Mukti sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat angin kencang pada Oktober 2024. Rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh pada sejumlah bagian stadion yang terdampak.

Rehabilitasi stadion dilaksanakan melalui skema tahun jamak (multiyears) dengan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Kepala Dinas Budaya, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, mengatakan pihaknya terus melakukan peninjauan lapangan serta berkoordinasi dengan Kementerian PU terkait proses rehabilitasi stadion tersebut.

“Rencananya juga akan ada kunjungan pimpinan (Plt Bupati) dalam waktu dekat untuk melihat proses pembangunan. Saat ini progresnya sudah mencapai 70 persen,” ujarnya kepada Radar Bekasi (Grup Jawa Pos), Senin (8/6).

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, kata Iman, sejauh ini tidak ada kendala berarti dalam proses rehabilitasi. Kondisi cuaca yang belum memasuki musim hujan turut mendukung percepatan pekerjaan.

“Proses pelaksanaan tidak ada kendala. Karena cuaca juga belum musim hujan, sehingga pekerjaan sejauh ini berjalan baik,” katanya.

Iman menambahkan, setelah proses rehabilitasi rampung, Stadion Wibawa Mukti nantinya akan kembali dibuka untuk masyarakat. Selain digunakan tim profesional, stadion juga dapat dimanfaatkan warga untuk berbagai aktivitas olahraga seperti jogging, atletik, hingga sepak bola.