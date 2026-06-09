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Andika Rachmansyah
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.00 WIB

Satu Grup di Piala AFF 2026, Pelatih Vietnam Kim Sang Sik Jadi ‘Mata-Mata’ Laga Timnas Indonesia vs Mozambik

elatih Vietnam Kim Sang Sik amati permainan Timnas Indonesia di laga uji coba Mozambik. Ia persiapkan strategi jelang Piala AFF 2026 di Grup A. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

elatih Vietnam Kim Sang Sik amati permainan Timnas Indonesia di laga uji coba Mozambik. Ia persiapkan strategi jelang Piala AFF 2026 di Grup A. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com -  Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang Sik, hadir langsung di SUGBK saat Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kehadirannya diduga untuk mengintip kekuatan Skuad Garuda jelang Piala AFF 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Kim Sang Sik sudah berada di tribun sejak awal pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu tampak ditemani sejumlah koleganya dan duduk di tribun Barat SUGBK.

Kehadiran Kim Sang Sik cukup menyita perhatian. Pasalnya, pelatih Vietnam itu jarang terlihat menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia, yang merupakan salah satu rival utama Vietnam di kawasan Asia Tenggara.

Jika ditelusuri, kehadiran Kim Sang Sik diduga membawa misi khusus. Ia ingin melihat secara langsung perkembangan dan kualitas permainan Timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru, John Herdman.

Vietnam dan Indonesia dipastikan akan kembali bertemu di ajang Piala AFF 2026. Kedua tim tergabung di Grup A bersama Kamboja, Singapura, serta pemenang laga play-off antara Brunei Darussalam dan Timor Leste.

Situasi tersebut membuat Kim Sang Sik berkepentingan memantau langsung kekuatan Skuad Garuda. Terlebih, Timnas Indonesia kini memasuki era baru bersama Herdman.

Kim Sang Sik juga belum pernah berhadapan langsung dengan John Herdman. Karena itu, Piala AFF 2026 akan menjadi pertemuan perdana kedua pelatih tersebut di level tim nasional.

Turnamen Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia mengusung target besar untuk meraih gelar juara perdana dalam sejarah keikutsertaannya di ajang tersebut.

Sejauh ini, Skuad Garuda belum pernah mengangkat trofi Piala AFF meski beberapa kali berhasil melaju hingga partai final.

Editor: Hendra
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