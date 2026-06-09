Shin Tae-yong Muncul di GBK, Pelatih Persija Jakarta Saksikan Langsung Timnas Indonesia vs Mozambik

Momen Shin Tae-yong menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Mozambik di SUGBK, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah JawaPos.com)
JawaPos.com - Shin Tae-yong mencuri perhatian saat menyaksikan langsung laga Timnas Indonesia vs Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta. Kehadiran pelatih baru Persija Jakarta itu menjadi yang pertama sejak berpisah dengan Timnas Indonesia pada Januari 2025.
Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyaksikan pertandingan dari tribun VIP Barat SUGBK. Shin Tae-yong hadir tanpa mengenakan atribut Timnas Indonesia dan tampil kasual dengan kaos berkerah berwarna abu-abu.
Mantan pelatih Timnas Indonesia itu juga tidak datang sendirian. Ia ditemani penerjemahnya, Jeong Seok Seo atau yang akrab disapa Jeje.
Kehadiran Shin Tae-yong menyita perhatian publik. Pasalnya, ini menjadi kali pertama dirinya menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia sejak berpisah dengan PSSI pada Januari 2025.
Setelah kepergiannya, posisi pelatih Timnas Indonesia diisi oleh Patrick Kluivert. Meski demikian, Shin Tae-yong masih beberapa kali berkunjung ke Indonesia untuk urusan pribadi.
Kehadiran Shin Tae-yong di SUGBK tidak terlalu mengejutkan. Sebab, ia baru saja resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Persija Jakarta pada Senin (8/6/2026) di Jakarta International Stadium (JIS).
Pelatih berusia 57 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama Macan Kemayoran hingga 2029.
Selain menyaksikan laga Timnas Indonesia, kehadiran Shin Tae-yong juga diduga untuk memantau para pemain Persija Jakarta yang memperkuat Skuad Garuda. Tercatat ada empat pemain Persija yang masuk skuad Timnas Indonesia, yakni Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, dan Mauro Zijlstra.
Dalam pertandingan tersebut, Rizky Ridho dan Dony Tri Pamungkas tampil sebagai starter. Sementara Rayhan Hannan masuk pada menit ke-66 menggantikan Marselino Ferdinan.
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Saat berita ini ditulis, Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik. Gol kemenangan sementara Skuad Garuda dicetak Ole Romeny pada menit ke-11.
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