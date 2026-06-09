FIFA Matchday 2026: Ole Romeny Bawa Timnas Indonesia Unggul, Jebol Gawang Mozambik di Babak Pertama

Momen gol dari bomber timnas Indonesia Ole Romeny saat pertandingan melewan Mozambik pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik di babak pertama lewat gol Ole Romeny pada menit ke-11. Pertandingan uji coba FIFA Matchday Juni 2026 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026), pukul 20.00 WIB.

Jalannya Pertandingan Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang pada menit kedua lewat sontekan Ragnar Oratmangoen usai memanfaatkan umpan dari Ole Romeny. Tapi sayang, sontekannya masih bisa diblok barisan pertahanan Mozambik dan hanya berujung sepak pojok.

Skuad Garuda hanya butuh 11 menit untuk bisa mencetak gol keunggulannya. Adalah Ole Romeny yang sukses membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik setelah memanfaatkan umpan terobosan Ragnar Oratmangoen.

Di menit ke-17, Kevin Diks mencetak gol indah lewat sepak pojok yang mengarah langsung ke gawang. Tapi gol tersebut dianulir wasit karena adanya pemain Timnas Indonesia yang mengganggu pergerakan kiper Mozambik. Pertandingan pun berjalan sengit setelah itu.

Timnas Indonesia mendominasi jalannya pertandingan, hanya saja Rizky Ridho cs belum bisa menambah pundi-pundi golnya hingga laga memasuki menit ke-35. Sementara Mozambik terlihat masih kesulitan mengembangkan permainannya.

Pada akhirnya, tak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Padahal, Skuad Garuda menciptakan cukup banyak peluang. Hasilnya, Timnas Indonesia unggul sementara dengan skor 1-0.

Momen gol dari bomber timnas Indonesia Ole Romeny saat pertandingan melewan Mozambik pada FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (9/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik: Timnas Indonesia: Maarten Paes (PG); Kevin Diks, Elkan Baggott, Rizky Ridho; Dony Tri Pamungkas, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny.

Pelatih: John Herdman.

Timnas Mozambik: Ivane Carminio (PG); Infren Da Conceicao, Celton Jenito, Edmilson Dove, Valter Antonio; Ezequiel Machava, Keyns Sully Amido, Dario Chongai Esteve; Alcidio Davide Edmundo, Amancio Joao Pita, Dayo Domingos Antonio.