FIFA Matchday 2026: Ole Romeny Bawa Timnas Indonesia Unggul, Jebol Gawang Mozambik di Babak Pertama

JawaPos.com - Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik di babak pertama lewat gol Ole Romeny pada menit ke-11. Pertandingan uji coba FIFA Matchday Juni 2026 itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026), pukul 20.00 WIB.
Timnas Indonesia langsung menciptakan peluang pada menit kedua lewat sontekan Ragnar Oratmangoen usai memanfaatkan umpan dari Ole Romeny. Tapi sayang, sontekannya masih bisa diblok barisan pertahanan Mozambik dan hanya berujung sepak pojok.
Skuad Garuda hanya butuh 11 menit untuk bisa mencetak gol keunggulannya. Adalah Ole Romeny yang sukses membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik setelah memanfaatkan umpan terobosan Ragnar Oratmangoen.
Di menit ke-17, Kevin Diks mencetak gol indah lewat sepak pojok yang mengarah langsung ke gawang. Tapi gol tersebut dianulir wasit karena adanya pemain Timnas Indonesia yang mengganggu pergerakan kiper Mozambik. Pertandingan pun berjalan sengit setelah itu.
Timnas Indonesia mendominasi jalannya pertandingan, hanya saja Rizky Ridho cs belum bisa menambah pundi-pundi golnya hingga laga memasuki menit ke-35. Sementara Mozambik terlihat masih kesulitan mengembangkan permainannya.
Pada akhirnya, tak ada tambahan gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama. Padahal, Skuad Garuda menciptakan cukup banyak peluang. Hasilnya, Timnas Indonesia unggul sementara dengan skor 1-0.
Baca Juga:John Herdman Pasang Marselino Ferdinan dan Dony Tri Pamungkas! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik
Timnas Indonesia: Maarten Paes (PG); Kevin Diks, Elkan Baggott, Rizky Ridho; Dony Tri Pamungkas, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny.
Pelatih: John Herdman.
Timnas Mozambik: Ivane Carminio (PG); Infren Da Conceicao, Celton Jenito, Edmilson Dove, Valter Antonio; Ezequiel Machava, Keyns Sully Amido, Dario Chongai Esteve; Alcidio Davide Edmundo, Amancio Joao Pita, Dayo Domingos Antonio.
Pelatih: Francisco Queriol Conde.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?