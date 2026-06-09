Mirip Timnas Indonesia? Identik dengan Taktik Bertahan, Shin Tae-yong Janjikan Persija Jakarta Main Cepat dan Agresif

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). Shin Tae-yong Janjikan Persija Jakarta Main Cepat dan Agresif. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih anyar Persija Jakarta, Shin Tae-yong dikenal identik dengan permainan bertahan kala melatih Timnas Indonesia. Namun, ia menegaskan, akan membawa skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tampil agresif.
Persija Jakarta membuat kejutan besar dengan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih baru untuk mengarungi kompetisi Super League musim depan. Juru taktik asal Korea Selatan itu diikat kontrak selama tiga tahun alias hingga 2029 mendatang.
Kehadiran Shin Tae-yong membuat banyak pihak berspekulasi Persija Jakarta akan main ‘membosankan’ alias bertahan. Opini tersebut muncul karena permainan Timnas Indonesia saat ditanganinya bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik.
Shin Tae-yong pun blak-blakan ketika disinggung soal filosofi permainannya. Pelatih berusia 57 tahun itu mengungkapkan bahwa sejatinya ia adalah pelatih yang menerapkan permainan ofensif.
“Saya memang termasuk pelatih yang menyukai sepak bola menyerang. Filosofi sepak bola saya adalah sepak bola ofensif,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di JIS, dipetik Selasa (9/6/2026).
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Namun, ia bersikap realistis ketika menangani Timnas Indonesia, karena lawan-lawan yang dihadapi adalah tim kuat. Maka itu, Shin Tae-yong menjadikan serangan balik sebagai jurus utama Skuad Garuda.
“Namun, ketika saya menangani Timnas Indonesia, kami sering menghadapi tim-tim yang lebih kuat. Karena itu, saya banyak menerapkan taktik bertahan dan memanfaatkan serangan balik sebagai strategi utama,” terangnya.
Kini bersama Persija Jakarta, Shin Tae-yong menjanjikan filosofi permainan sesungguhnya yakni ofensif. Karena dengan melatih sebuah klub, ia bisa mendatangkan pemain-pemain berkualitas akan membuat Macan Kemayoran tampil cepat, kuat, dan agresif.
“Sementara di level liga, jika bersama direktur, manajer tim, dan pemilik klub kami bisa mendatangkan pemain-pemain berkualitas, maka saya rasa kami dapat memainkan sepak bola yang jauh lebih kuat, cepat, dan agresif,” tegas Shin Tae-yong.
Sementara itu, belum diketahui asisten pelatih yang akan membantu Shin Tae-yong di Persija Jakarta. Tapi, ia sudah mengungkapkan bahwa para figur yang akan membantunya adalah mantan asistennya semasa melatih Timnas Indonesia.
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