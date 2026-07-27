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Andre Rizal Hanafi
Senin, 27 Juli 2026 | 19.16 WIB

Jersey Away Fortuna Sittard Dirilis, Ole Romeny dan Justin Hubner Tampil dengan Nomor Baru

Fortuna Sittard resmi memperkenalkan jersey away untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027. (Fortuna) - Image

Fortuna Sittard resmi memperkenalkan jersey away untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027. (Fortuna)

JawaPos.com - Fortuna Sittard resmi memperkenalkan jersey away untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027. 

Seragam tandang terbaru klub asal Belanda tersebut langsung mencuri perhatian karena tampil dengan dominasi warna ungu yang memberikan kesan berbeda dibandingkan musim sebelumnya.

Peluncuran jersey anyar ini juga menjadi kabar menarik bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, dua pemain Timnas Indonesia, Ole Romeny dan Justin Hubner, turut diperkenalkan dengan nomor punggung yang akan mereka gunakan sepanjang musim baru.

Ole Romeny dipastikan mengenakan nomor punggung 10. Nomor tersebut identik dengan pemain yang memiliki peran penting dalam membangun serangan sekaligus menjadi salah satu simbol kepercayaan klub kepada sang pemain.

Sementara itu, Justin Hubner akan memakai nomor punggung 28. Bek berusia muda itu diharapkan kembali menjadi salah satu andalan Fortuna Sittard dalam menjaga lini pertahanan setelah menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa musim terakhir.

Peluncuran jersey away ini mendapat sambutan hangat dari para pendukung Fortuna Sittard. Warna ungu yang dipilih dinilai memberikan identitas baru sekaligus menghadirkan tampilan yang lebih modern untuk mengarungi musim 2026/2027.

Bagi pendukung Timnas Indonesia, kehadiran Ole Romeny dan Justin Hubner di Fortuna Sittard menjadi daya tarik tersendiri. Keduanya diprediksi akan terus mendapatkan sorotan karena sama-sama menjadi bagian dari proyek pengembangan pemain Indonesia yang berkarier di Eropa.

Nomor punggung yang dikenakan juga menjadi perhatian publik. Nomor 10 yang dipakai Ole Romeny memiliki nilai prestise karena sering dikaitkan dengan pemain kreatif maupun ujung tombak yang menjadi tumpuan tim. 

Sementara nomor 28 yang digunakan Justin Hubner tetap melekat dengan identitasnya sejak beberapa musim terakhir.

Editor: Edi Yulianto
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