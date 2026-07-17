Ole Romeny Ungkap Justin Hubner Berperan dalam Kepindahannya ke Fortuna Sittard

JawaPos.com - Pemain timnas Indonesia Ole Romeny mengaku bahwa rekannya di tim Garuda Justin Hubner, punya peran dalam kepindahannya ke Fortuna Sittard dari Oxford United dengan status pinjaman selama semusim.

Berbicara dengan ESPN NL, Ole Romeny mengungkapkan sebelum mengiyakan tawaran Fortuna Sittard, dia lebih dulu bertanya kepada Justin Hubner yang sudah berada di klub kasta tertinggi Liga Belanda itu selama satu musim.

“Memang, saya berbicara dengannya (Justin Hubner), ketika kami bersama di Indonesia musim panas lalu,” kata Ole Romeny, dikutip dari ESPN NL, dilansir dari Antara, Jumat (17/7).

“Dan, dia hanya bilang, 'Iya, itu tempat yang bagus sekali buat saya'. Jadi, iya kita memang sempat membicarakan itu sebentar,” tambah dia.

Hubner sudah memperkuat Fortuna dari musim 2025/2026, dimana selama satu musim penuh di sana dia mencatatkan 26 penampilan dengan koleksi dua gol dan satu assist.

Sementara bagi Romeny, pinangan Fortuna membawanya kembali ke Liga Belanda, tempat ia besar dan mengawali karier sepak bolanya bersama NEC Nijmegen.

Sebelum pindah ke Oxford pada Januari 2025, Romeny memperkuat FC Utrecht selama 1,5 musim, tempat ia mencatatkan 32 penampilan di semua kompetisi dengan koleksi tiga gol.

Pada akhirnya, Romeny pun sangat senang dapat satu tim dengan Hubner di Fortuna. Ini menjadi momen membahagiakan untuk ya setelah selama ini bertemu Hubner ketika membela timnas Indonesia.