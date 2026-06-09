Prediksi Timnas Indonesia vs Mozambik: John Herdman Waspadai Kecepatan Lawan, Tamu Pelajari Rekaman Video Garuda

JawaPos.com – Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam ini (9/6). Pelatih timnas Indonesia John Herdman menilai, rangkaian FIFA Matchday kali ini memiliki arti penting dalam proses membangun tim menuju target yang lebih besar. Yakni putaran final Piala Asia AFC 2027. Dan, tim-tim seperti Oman dan Mozambik memberikan tantangan berbeda yang dibutuhkan Indonesia.

“Kami melihat celah di pertandingan terakhir (melawan Oman). Masih ada hal-hal yang ingin kami kembangkan dan tingkatkan, tetapi juga merayakan hal-hal yang sudah kami lakukan dengan baik,” ujar Herdman.

Meski secara peringkat Mozambik tidak sebesar beberapa lawan yang pernah dihadapi Indonesia, Herdman menilai tim asal Afrika tersebut memiliki karakter permainan yang bisa menyulitkan. Menurutnya, Mozambik mengandalkan permainan transisi cepat dengan tempo tinggi yang berpotensi menciptakan situasi-situasi tidak terduga sepanjang pertandingan.

“Satu umpan terobosan ke belakang garis pertahanan bisa menjadi ancaman serius, mengingat kecepatan yang dimiliki para pemain Mozambik,” ingatnya.

Sementara itu, pelatih timnas Mozambik Chiquinho Conde menyesal tidak sempat menyaksikan langsung laga Indonesia melawan Oman. Itu karena timnya sedang dalam penerbangan menuju Jakarta.

Namun, tim analis telah mengumpulkan rekaman video lengkap pertandingan tersebut sebagai referensi untuk menyiapkan strategi menghadapi Indonesia.

“Hari ini kami akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menganalisis video ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik Timnas Indonesia (4-3-3) 1-Emil Audero (g);

2-Kevin Diks,

5-Rizky Ridho (c),

20-Elkan Baggott,

17-Calvin Verdonk;

14-Joey Pelupessy,

18-Ivar Jenner,

22-Nathan Tjoe-A-On;

11-Ragnar Oratmangoen,

10-Ole Romeny,

15-Saddil Ramdani