John Herdman Pasang Marselino Ferdinan dan Dony Tri Pamungkas! Ini Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik

Marselino Ferdinan (kiri) dan Ole Romeny kembali main bersama. (Dok. PSSI)
JawaPos.com -
Marselino Ferdinan akhirnya kembali masuk starting XI Timnas Indonesia saat menghadapi Mozambik dalam laga FIFA Matchday Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026). Gelandang Oxford United tersebut dipercaya tampil sejak menit awal setelah lama absen akibat cedera.
Timnas Indonesia menjamu Mozambik dalam laga FIFA Matchday Juni 2026 dengan kick-off pukul 20.00 WIB. Skuad Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 3-0 atas Oman pada pertandingan sebelumnya.
Pelatih John Herdman melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain. Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah kembalinya Marselino Ferdinan ke starting XI Timnas Indonesia.
Selain Marselino, Herdman juga melakukan rotasi di posisi penjaga gawang dengan memainkan Maarten Paes sejak menit awal menggantikan Emil Audero.
Di lini belakang, Timnas Indonesia mengandalkan Kevin Diks, Elkan Baggott, dan Rizky Ridho. Ketiganya akan mendapat dukungan dari Dony Tri Pamungkas dan Calvin Verdonk yang beroperasi di sisi sayap.
Sementara di sektor tengah, Joey Pelupessy dan Ivar Jenner kembali dipercaya menjadi motor permainan Timnas Indonesia.
Adapun lini depan akan diisi Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, dan Ole Romeny yang diharapkan mampu membongkar pertahanan Mozambik.
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Timnas Indonesia
Maarten Paes; Kevin Diks, Elkan Baggott, Rizky Ridho; Dony Tri Pamungkas, Ivar Jenner, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk; Marselino Ferdinan, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny.
Pelatih: John Herdman.
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