Ivar Jenner Akui Buta Kekuatan Mozambik, Fokus ke Timnas Indonesia

Ivar Jenner (kanan) dan Mathew Baker. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengaku buta kekuatan Mozambik jelang bersua di laga kedua FIFA Matchday Juni 2026. Jenner pun tak ingin ambil pusing dan lebih memilih fokus ke persiapan timnya sendiri.
Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (9/6/2026) pukul 20.00 WIB. Laga tersebut diprediksi berjalan menarik, karena akan menjadi pertemuan perdana kedua kesebelasan.
Jelang bentrokan tersebut, Jenner mengakui bahwa Timnas Indonesia tidak mengetahui informasi mengenai kekuatan Mozambik. Namun begitu, ia tak risau dan memastikan Skuad Garuda siap tempur melawan negara asal benua Afrika tersebut.
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“Tentang Mozambik, kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Mungkin besok kami akan mendapatkan informasi,” kata Jenner kepada wartawan termasuk JawaPos.com usai latihan Timnas Indonesia di Stadion Madya, Minggu (7/6/2026).
“Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kami fokus pada diri kami sendiri, pada taktik kami, dan kami harus fokus pada latihan besok, dan kemudian kami harus siap untuk Mozambik,” sambungnya.
Bicara persiapan, Jenner mengungkapkan rekan-rekannya dalam kondisi yang baik. Meskipun kata dia ada beberapa pemain yang kondisinya belum ideal, tapi merupakan hal yang normal.
“Kami dalam kondisi yang baik. Kita berlatih seperti pemulihan (recovery) karena ya, kita bermain di pertandingan dua hari yang lalu, jadi beberapa pemain merasa kaki mereka sedikit berat, tapi itu normal,” terangnya.
“Sekarang kita sedang bersiap untuk pertandingan berikutnya, jadi ya, fokus kami sekarang adalah untuk pulih dan memainkan pertandingan dalam dua hari ke depan,” tambah Jenner.
Lebih lanjut, Jenner kembali menegaskan saat ini timnya memilih fokus mengasah taktik jelang melawan Mozambik. Skuad Garuda juga fokus memulihkan kondisi fisik jelang laga tersebut.
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