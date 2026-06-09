Jadwal Timnas Indonesia vs Mozambik, Siaran Langsung Jam Berapa, Prediksi Susunan Pemain, dan Live Streaming 

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan kedua FIFA Matchday menghadapi Mozambik, Selasa (9/6) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kemenangan menjadi target Garuda untuk menambah poin di ranking FIFA.

Setelah sukses mengalahkan Oman pada Jumat (5/6), timnas Indonesia kembali menargetkan hasil yang sama saat giliran menantang Mozambik. Gaya permainan cepat khas negara-negara Afrika yang akan diperagakan sang lawan tentu menjadi perhatian utama pelatih John Herdman.

"Mereka (timnas Mozambik) adalah negara (dari benua) Afrika. Mereka memiliki gaya permainan yang sangat spesifik, transisional, kecepatan tinggi. Jadi kami harus siap untuk apa yang akan datang," kata John Herdman.

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Herdman juga mengatakan telah melihat permainan Mozambik saat menghadapi Oman dalam laga tertutup di Stadion Patriot Chandrabagha, Bekasi. "Kami menyadari bahwa (ketika mereka mengirim bola ke pertahanan kami) akan menjadi masalah bagi kami karena kecepatan mereka," kata dia.

Pada ranking FIFA terbaru, Mozambik berada di atas Indonesia dengan menempati ranking 101. Sebagai persiapan melawan Kevin Diks dan rekan, pada Senin mereka beruji coba menghadapi Oman dengan skor akhir kekalahan empat gol tanpa balas.

Sementara itu gelandang bertahan, Joey Pelupessy mengatakan, timnas Indonesia memiliki target memenangkan pertandingan melawan Mozambik. "Target utama kami menyelesaikan (laga melawan Mozambik) dengan baik dan membuat semua orang bahagia," kata Joey Pelupessy.

Gelandang Lommel SK tersebut juga menjelaskan kemenangan menjadi target timnas untuk menyelesaikan musim dengan hasil memuaskan. "Kami harus mendapatkan hasil bagus kedua karena dengan begitu kami menyelesaikan pemusatan latihan dan musim ini dengan cara yang baik," katanya.

Setelah tugas negara ini selesai, para pemain akan menjalani liburan musim panas setelah melakoni musim 2025/2026 yang panjang.