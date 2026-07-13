Dua Dunia Aggy Eka Ressy: Agen Pemain Super League Rilis Lagu, Dipuji Gali Freitas “Menuju Kamu”

JawaPos.com - Pertama Dengar, Gali Freitas Langsung Puji “Menuju Kamu”.

Setelah perusahaan agensi pemainnya bisa dibilang telah autopilot, Aggy Eka Ressy pun tergerak mewujudkan impian lamanya: menjadi musisi. Kini sejumlah nama besar di Super League dia ageni, tapi saat awal memulai, Aggy mengaku, pengetahuannya tentang sepak bola nol.

Sebelum dikenal sebagai salah satu agen pemain asing dan lokal di Super League serta Championship, nama Aggy Eka Ressy sempat dikenal di skena underground Kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya pada era 2000-an, ketika musik pop punk merajai Kota Lumpia dan berbagai wilayah di Indonesia.

Bersama bandnya, Momolicious, Aggy dan dua personel lainnya memiliki beberapa lagu yang cukup dikenal. Namun, karena memainkan musik yang kurang populer, Momolicious perlahan meredup seiring menurunnya animo terhadap musik pop punk.

Momolicious bubar, Aggy pun banting setir. Sempat menjadi pegawai kantoran, pada 2019 dia menerjuni dunia agensi pemain sepak bola. “Saya sebenarnya soal bola itu nol dulu saat mengawali karier jadi agen," jelasnya kepada Jawa Pos yang menghubunginya dari Surabaya, Jumat (10/7) pekan lalu.

Alex Goncalves saat masih membela Persela Lamongan menjadi pemain asing pertama yang dia ageni. Kemampuan beradaptasi dan kemauan belajar membuka jalan menuju keberhasilannya.

Puncaknya, pada 2021, sebanyak 17 pemain asing Liga 1—kini menjadi Super League—menjadi kliennya. Pada tahun yang sama, pria berusia 37 tahun itu juga mendirikan perusahaan bernama Ressy Enterprise Agency.

Perusahaan agensi tersebut menaungi banyak pemain asing dan lokal di Indonesia. Di antaranya Sho Yamamoto, Teppei Yuchida, Taisei Marukawa, Leo Lelis, dan Gali Freitas.

Perusahaannya, yang juga mengurusi konsultasi hukum di sepak bola, terus berkembang. Bahkan, bisa dibilang kini sudah autopilot. “Karena dijalankan oleh orang-orang kompeten, saya akhirnya memutuskan melanjutkan mimpi jadi musisi yang sempat tertunda dulu,” ungkapnya.