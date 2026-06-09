Main Malam Ini! Jadwal dan Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Mozambik 

Timnas Indonesia vs Oman. (Derry Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada pertandingan uji coba FIFA Matchday Juni 2026. Berikut jadwal pertandingan Skuad Garuda.
Pertandingan Timnas Indonesia melawan Mozambik dakan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026). Laga tersebut akan kick-off mulai pukul 20.00 WIB.
Menariknya, Timnas Indonesia dan Mozambik belum pernah berjumpa. Artinya, ini menjadi pertemuan pertama kedua negara tersebut. Andai Skuad Garuda menang, sejarah pun tercipta karena untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan negara asal Afrika tersebut.
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Menatap laga itu, Timnas Indonesia datang dengan modal bagus setelah kemenangan melawan Oman. Dalam laga yang berlangsung di SUGBK pada Jumat (5/6) lalu, Skuad Garuda menang dengan skor meyakinkan 3-0.
Kini, pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, membidik kemenangan ganda di FIFA Matchday Juni 2026. Juru taktik asal Inggris itu ingin membawa Skuad Garuda menang kontra Mozambik pada laga malam nanti.
“Kami telah bersiap dalam beberapa hari terakhir dengan pola pikir yang sama. Kami melihat celah kami di pertandingan terakhir; masih ada hal-hal yang ingin kami kembangkan dan tingkatkan,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga kontra Mozambik, Senin (8/6/2026).
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Semoga para penggemar akan hadir lagi dan membawa semangat yang sama seperti pertandingan terakhir, bahkan lebih banyak penggemar lagi. Misinya untuk jendela (FIFA Matchday) ini adalah mendapatkan dua kemenangan berturut-turut dan melanjutkan jalur kemenangan tersebut,” tambahnya.
Sementara, pelatih Mozambik, Chiquinho Conde menilai Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh. Namun, ia menegaskan skuad Os Mambas -julukan Timnas Mozambik- akan memainkan permainan terbaiknya demi merebut hasil positif.
"Ini adalah pertama kalinya Mozambik bermain di Asia. Negaranya fantastis dan sangat ramah. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit, namun tim akan melakukan yang terbaik karena mereka di sini untuk bermain dan meraih hasil positif," ucap Conde.
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Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
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