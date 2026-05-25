Andre Rizal Hanafi
Senin, 25 Mei 2026 | 13.36 WIB

Championship 2026/2027 Resmi Bergulir 18 September, Kendal Tornado FC Mulai Susun Persiapan

Gelandang Kendal Tornado FC Filipe Ryan. (Istimewa)

JawaPos.com - Manajemen Kendal Tornado FC menyambut positif keputusan I.League yang resmi menetapkan kick off Championship musim 2026/2027 pada 18 September. Kepastian jadwal tersebut dinilai penting karena membuat klub bisa menyusun program persiapan secara lebih terarah.

Manajer Kendal Tornado FC Heri Sasongko mengatakan, jadwal yang diumumkan operator kompetisi sudah sesuai dengan rancangan program yang sebelumnya disiapkan tim manajemen dan pelatih.

”Tentu kami menyambut positif jadwal kick off itu karena sesuai dengan program yang sudah kami susun,” kata Heri Sasongko, Minggu (24/5).

Menurut Heri, skuad Laskar Badai Pantura dijadwalkan mulai berkumpul pada akhir Juni 2026 di Charlie Training Center di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Setelah itu, tim akan langsung menjalani program latihan intensif mulai 1 Juli.

Dengan jadwal tersebut, Kendal Tornado FC memiliki waktu lebih dari dua bulan untuk mempersiapkan tim sebelum kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia dimulai. ”Jadi kami punya waktu sekitar dua bulan lebih untuk persiapan menuju kompetisi,” jelas Heri Sasongko.

Persiapan yang matang dianggap penting mengingat persaingan Championship musim depan diprediksi berlangsung lebih ketat. Sejumlah klub mulai bergerak cepat menyusun komposisi tim dan program latihan sejak jauh hari.

Kendal Tornado FC sendiri datang dengan modal cukup baik setelah menjalani musim debut yang cukup menjanjikan pada kompetisi sebelumnya. Tim asal Kendal itu mampu finis di posisi keempat Grup Timur dengan koleksi 50 poin.

Catatan tersebut diraih lewat 15 kemenangan, lima hasil imbang, dan tujuh kekalahan sepanjang musim. Hasil itu membuat Kendal Tornado FC menjadi salah satu tim pendatang baru yang cukup diperhitungkan.

Tidak hanya di level senior, perkembangan positif juga ditunjukkan tim Elite Pro Academy (EPA) Kendal Tornado FC. Pada musim perdananya, tim EPA sukses mengamankan peringkat ketiga setelah meraih kemenangan atas Adhyaksa FC U-19 pada laga terakhir.

