Eks Argentina U-23 Nahuel Amarilla Dilirik Tiga Klub Indonesia untuk Super League Musim 2026/2027

JawaPos.com - Nahuel Amarilla dikabarkan masuk dalam pantauan tiga klub Indonesia menjelang bergulirnya kompetisi super league musim 2026/2027. Bek tengah asal Argentina tersebut dinilai memiliki pengalaman dan kualitas yang dapat memperkuat lini pertahanan tim yang berminat merekrutnya.

Nama Nahuel Amarilla mulai ramai diperbincangkan dalam bursa transfer sepak bola Indonesia. Bek tengah berusia 29 tahun itu disebut tengah dipantau oleh tiga klub Indonesia yang masih merahasiakan identitas mereka.

Nahuel Amarilla, pemain berkewarganegaraan Argentina tersebut memiliki pengalaman bermain di beberapa negara. Mulai dari kompetisi domestik Argentina hingga liga di Filipina dan Armenia.

Pengalaman lintas negara itu menjadi salah satu alasan mengapa sejumlah klub Indonesia tertarik memantau perkembangannya. Bermain di posisi centre back, Amarilla dikenal sebagai pemain bertahan yang memiliki postur ideal dan kemampuan membaca permainan dengan baik.

Pengalaman menghadapi berbagai karakter permainan di beberapa liga berbeda dinilai menjadi nilai tambah yang bisa membantu klub yang membutuhkan sosok pemimpin di lini belakang. Amarilla pernah menjadi bagian dari Timnas Argentina U-23.

Dia berada dalam generasi yang sama dengan sejumlah pemain yang kini berkarir di level tertinggi sepak bola dunia. Termasuk gelandang Liverpool dan Timnas Argentina, Alexis Mac Allister.

Latar belakang itu membuat nama Amarilla semakin menarik perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Meski belum ada informasi resmi mengenai klub yang sedang memantaunya, rumor yang beredar menyebut proses pemantauan masih terus berlangsung dan belum memasuki tahap negosiasi final.

Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti Amarilla tentu bisa menjadi tambahan berharga bagi klub-klub Liga Indonesia. Selain kemampuan teknis, pemain yang pernah berkarir di beberapa negara biasanya membawa pengalaman dan mentalitas kompetitif yang dapat membantu perkembangan tim secara keseluruhan.