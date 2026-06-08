Era Baru Persija Jakarta: Shin Tae-yong Resmi Ditunjuk Sebagai Pelatih Kepala untuk Super League Musim 2026/27

JawaPos.com - Persija Jakarta akhirnya mengakhiri spekulasi mengenai sosok pelatih yang akan memimpin tim pada musim 2026/2027. Klub berjuluk Macan Kemayoran tersebut resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi kompetisi Indonesia Super League musim depan.

Pengumuman resmi penunjukan Shin Tae-yong dilakukan Persija pada Senin (8/6) melalui sesi perkenalan yang digelar manajemen klub. Kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu langsung menjadi perhatian publik sepak bola nasional mengingat namanya sudah sangat akrab dengan para penggemar Indonesia setelah menangani Timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

Penunjukan Shin Tae-yong menjadi langkah penting bagi Persija yang tengah berupaya membangun kembali kekuatan tim setelah menjalani musim yang tidak sesuai harapan.

Dalam video perkenalan di akun YouTube Persija TV, Shin Tae-yong menyampaikan antusiasmenya untuk memulai petualangan baru bersama salah satu klub terbesar di Indonesia tersebut. Dia mengajak seluruh elemen tim untuk bersama-sama membawa Persija kembali bersaing di papan atas kompetisi nasional.

Kedatangan Shin Tae-yong tentu bukan tanpa alasan. Manajemen Persija menilai sosok berusia 55 tahun itu memiliki pengalaman, karakter kepemimpinan, dan kemampuan membangun tim yang sesuai dengan visi klub untuk jangka panjang.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyebut, keputusan merekrut Shin Tae-yong merupakan hasil diskusi dan evaluasi yang dilakukan secara mendalam oleh manajemen dan para pemangku kepentingan klub. Persija membutuhkan figur yang tidak hanya mampu memberikan hasil di lapangan, tetapi juga membangun budaya sepak bola yang kompetitif dan berkelanjutan.

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Pengalaman Shin Tae-yong di level internasional menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya dipilih sebagai nahkoda baru Macan Kemayoran. Shin Tae-yong memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam dunia sepak bola Asia.

Sebagai pemain, dia dikenal sebagai salah satu legenda sepak bola Korea Selatan. Hampir seluruh karir profesionalnya dihabiskan bersama Seongnam Ilhwa Chunma, klub yang kini dikenal sebagai Seongnam FC. Bersama klub itu , dia memenangkan berbagai gelar domestik dan internasional, termasuk enam trofi kasta tertinggi Liga Korea.