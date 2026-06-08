Usai Bungkam Oman, John Herdman Tegaskan Timnas Indonesia Bidik Kemenangan Lawan Mozambik

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengusung misi menyapu bersih dua laga FIFA Matchday Juni 2026 dengan kemenangan. Setelah mengalahkan Oman, kini Skuad Garuda membidik kemenangan kontra Mozambik.

Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday Juni 2026. Duel tersebut akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026) dengan kick-off pukul 20.00 WIB.

Skuad Garuda datang dengan modal bagus setelah meraih kemenangan di laga pertama kontra Oman dengan skor 3-0 pada Jumat (5/6) lalu. Kemenangan tersebut membuat kepercayaan diri Timnas Indonesia berlipat ganda jelang melawan Mozambik.

Meski menang meyakinkan, Herdman menyebut masih ada titik kelemahan dalam skuadnya. Tapi, semua itu telah diperbaiki selama masa pesiapan melawan Mozambik. Diharapkan, para pemain bisa memberikan permainan terbaiknya di laga tersebut.

"Menatap pertandingan melawan Mozambik, kami telah bersiap dalam beberapa hari terakhir dengan pola pikir yang sama. Kami melihat celah kami di pertandingan terakhir; masih ada hal-hal yang ingin kami kembangkan dan tingkatkan,” kata Herdman dalam konferensi pers jelang laga kontra Mozambik, Senin (8/6/2026).

“Tetapi kami juga merayakan hal-hal yang kami lakukan dengan baik. Kami berharap dapat membawanya ke pertandingan besok,” sambungnya.

Herdman berharap Garuda Fans akan kembali memadati SUGBK pada laga melawan Mozambik besok malam. Dia menilai, dukungan penuh dari suporter bisa menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk menuntaskan misi menyapu bersih kemenangan dalam dua laga FIFA Matchday Juni 2026.

“Kami berharap dapat membawanya ke pertandingan besok. Semoga para penggemar akan hadir lagi dan membawa semangat yang sama seperti pertandingan terakhir, bahkan lebih banyak penggemar lagi. Misinya untuk jendela (FIFA Matchday) ini adalah mendapatkan dua kemenangan berturut-turut dan melanjutkan lintasan kemenangan tersebut,” ujar Herdman.

Sementara, gelandang Timnas Indonesia, Joey Pelupessy, menyadari Mozambik bukan lawan yang mudah. Tapi, pemain Lommel SK itu menegaskan bahwa Skuad Garuda siap tempur demi melanjutkan tren kemenangan.