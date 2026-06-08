Gali Freitas Resmi Tinggalkan Persebaya, Winger Timor Leste Itu Jadi Buruan Klub Liga Indonesia

JawaPos.com - Persebaya Surabaya membuat kejutan di awal bursa transfer dengan melepas salah satu pemain asing andalannya, Gali Freitas. Kabar perpisahan tersebut ramai diperbincangkan setelah dibagikan akun Instagram @Liga_Dagelan dan langsung menarik perhatian pendukung Green Force.

Keputusan Persebaya untuk berpisah dengan pemain asal Timor Leste itu terbilang cukup mengejutkan. Pasalnya, Gali Freitas tampil cukup konsisten sepanjang musim BRI Super League 2025/2026 dan menjadi salah satu pemain yang berkontribusi penting bagi tim.

Winger berusia 21 tahun tersebut dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta kemampuan menyerang yang mampu merepotkan lini pertahanan lawan. Beroperasi di sisi sayap kanan maupun kiri, Gali menjadi salah satu opsi utama dalam skema permainan Persebaya musim lalu.

Selama memperkuat Persebaya, Gali mencatatkan 29 penampilan dan berhasil mencetak enam gol. Selain produktif dalam urusan mencetak gol, dia juga berkontribusi dalam membangun serangan dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

Performa tersebut membuat keputusan Persebaya untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan sang pemain menjadi tanda tanya bagi sebagian suporter. Banyak yang menilai Gali masih memiliki potensi besar untuk berkembang, terlebih usianya yang masih sangat muda.

Berdasar data Transfermarkt, pemain bernama lengkap Paulo Domingos Gali da Costa Freitas itu memiliki nilai pasar sekitar Rp 4,35 miliar. Angka tersebut menjadikannya salah satu pemain muda paling mahal yang dimiliki Timor Leste saat ini.

Karir sepak bola Gali dimulai dari Timor-Leste Youth Training Center di Dili sebelum melanjutkan perjalanan profesional bersama sejumlah klub di negaranya seperti SLB Laulara, Lalenok United, Assalam, dan Karketu Dili. Namanya mulai dikenal publik sepak bola Indonesia ketika bergabung dengan PSIS Semarang pada 2023. Gali tampil dalam 61 pertandingan dan mencetak 12 gol selama dua musim.

Penampilan impresifnya bersama PSIS membuat Persebaya tertarik merekrutnya pada musim 2025. Tak membutuhkan waktu lama, pemain bertinggi badan 1,65 meter itu mampu beradaptasi dengan atmosfer kompetisi dan tuntutan permainan Persebaya.