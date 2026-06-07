Mengenang Mendiang Rusdy Bahalwan, Sosok Pertama yang Antar Persebaya Surabaya Juara Sebagai Kapten dan Pelatih

Skuad juara Persebaya 1996/1997 di bawah komando Rusdy Bahalwan dan asisten pelatih Subodro. (istimewa/JawaPos.com)
JawaPos.com — Legenda Persebaya Surabaya, Rusdy Bahalwan, kembali dikenang pada peringatan hari kelahirannya, Minggu (7/6/2026). Sosok yang lahir pada 7 Juni 1941 itu tercatat dalam sejarah sebagai figur pertama yang mampu membawa Persebaya Surabaya menjadi juara kompetisi nasional sebagai pemain sekaligus kapten, lalu mengulang prestasi serupa saat menjadi pelatih.
Salah satu akun fanbase Persebaya Surabaya, @stats_rawon, membagikan kisah perjalanan Rusdy Bahalwan melalui unggahan Instagram mereka.
Dalam grafis yang dibagikan, nama Rusdy Bahalwan ditempatkan sebagai salah satu legenda terbesar sepak bola Surabaya dan Indonesia yang kiprahnya masih dikenang hingga kini.
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Bagaimana Rusdy Bahalwan Mengukir Sejarah Bersama Persebaya Surabaya?
Rusdy Bahalwan menjadi sosok yang sangat istimewa dalam sejarah Persebaya Surabaya karena mampu meraih gelar juara dari dua peran berbeda.
Prestasi itu belum banyak dicapai oleh figur lain dalam perjalanan panjang klub asal Kota Pahlawan tersebut.
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Sebagai pemain sekaligus kapten, Rusdy Bahalwan membawa Persebaya Surabaya menjuarai Kompetisi Perserikatan musim 1977/1978.
Pada laga final, Green Force berhasil mengalahkan Persija dengan skor 4-3 dalam pertandingan yang dikenang sebagai salah satu momen bersejarah klub.
Hampir dua dekade kemudian, Rusdy kembali mencatatkan namanya dalam tinta emas sejarah Persebaya Surabaya.
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