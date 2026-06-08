Gerbong Korea Selatan Temani Shin Tae-yong, Empat Sosok Familier Menuju Persija Jakarta

JawaPos.com - Gerbong Korea Selatan dirumorkan akan dibawa Shin Tae-yong menuju Persija Jakarta. Nama-nama yang bakal dibawanya sudah pernah bekerja sama dengannya di Timnas Indonesia. Menurut kabar eksklusif dari Instagram @goalpost_asia, Shin Tae-yong bakal membawa asisten pelatih dari Korea Selatan. Nah, berikut ini ada empat orang yang dirumorkan menjadi asistennya di Persija.

1. Jeong Seok-seo Jeong Seok-seo atau akrab yang disapa Jeje akan menjadi penerjemah Shin Tae-yong di Persija. Tugas tersebut sudah dijalankannya sejak di Timnas Indonesia pada 2020.

Jeje memang orang yang tepat untuk menerjemahkan taktik Shin Tae-yong kepada para pemain lokal. Terbukti, kerja sama mereka membuat pemain lokal memahami taktik pelatihnya.

2. Yoo Jae-hoon Shin Tae-yong diprediksi akan kembali membawa Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper. Melansir Transfermarkt, musim 2025/2026, dia menjadi pelatih kiper Persijap Jepara selama 12 pertandingan.

Di Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon memulai kerja samanya dengan Shin Tae-yong pada 2020. Pelatih kiper 42 tahun itu turut menjadi bagian kesuksesan skuad Garuda.

3. Choi In-chul Posisi asisten pelatih akan ditempati Choi In-chul. Pria berusia 54 tahun tersebut sedang menjadi asisten pelatih di Janghoon High School sejak 6 Januari 2025.

Shin Tae-yong sangat cocok saat bekerja sama dengan Choi In-chul. Di Timnas Indonesia, mereka mulai kerja samanya sejak 2021.

4. Huh Ji-sub Untuk posisi Fisioterapis, Shin Tae-yong bakal membawa Huh Ji-sub. Pada Agustus 2025, dia tergabung dalam staf kepelatihan tim asal Liga Korea Selatan Ulsan HD.

Sama dengan tiga orang lainnya, Huh Ji-sub pernah masuk dalam staf kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Saat itu, dia bergabung pada 2024 dan bertanggung jawab atas kondisi fisik pemain.