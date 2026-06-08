Gerbong Korea Selatan Temani Shin Tae-yong, Empat Sosok Familier Menuju Persija Jakarta

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca bersama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong dan official tim Persija foto bersama di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Gerbong Korea Selatan dirumorkan akan dibawa Shin Tae-yong menuju Persija Jakarta. Nama-nama yang bakal dibawanya sudah pernah bekerja sama dengannya di Timnas Indonesia.
Menurut kabar eksklusif dari Instagram @goalpost_asia, Shin Tae-yong bakal membawa asisten pelatih dari Korea Selatan. Nah, berikut ini ada empat orang yang dirumorkan menjadi asistennya di Persija.
Jeong Seok-seo atau akrab yang disapa Jeje akan menjadi penerjemah Shin Tae-yong di Persija. Tugas tersebut sudah dijalankannya sejak di Timnas Indonesia pada 2020.
Jeje memang orang yang tepat untuk menerjemahkan taktik Shin Tae-yong kepada para pemain lokal. Terbukti, kerja sama mereka membuat pemain lokal memahami taktik pelatihnya.
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Shin Tae-yong diprediksi akan kembali membawa Yoo Jae-hoon sebagai pelatih kiper. Melansir Transfermarkt, musim 2025/2026, dia menjadi pelatih kiper Persijap Jepara selama 12 pertandingan.
Di Timnas Indonesia, Yoo Jae-hoon memulai kerja samanya dengan Shin Tae-yong pada 2020. Pelatih kiper 42 tahun itu turut menjadi bagian kesuksesan skuad Garuda.
Posisi asisten pelatih akan ditempati Choi In-chul. Pria berusia 54 tahun tersebut sedang menjadi asisten pelatih di Janghoon High School sejak 6 Januari 2025.
Shin Tae-yong sangat cocok saat bekerja sama dengan Choi In-chul. Di Timnas Indonesia, mereka mulai kerja samanya sejak 2021.
Untuk posisi Fisioterapis, Shin Tae-yong bakal membawa Huh Ji-sub. Pada Agustus 2025, dia tergabung dalam staf kepelatihan tim asal Liga Korea Selatan Ulsan HD.
Sama dengan tiga orang lainnya, Huh Ji-sub pernah masuk dalam staf kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Saat itu, dia bergabung pada 2024 dan bertanggung jawab atas kondisi fisik pemain.
Itu tadi empat orang yang diprediksi menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong di Persija. Menarik dinantikan apakah keempat orang tersebut bakal resmi bergabung dengan Macan Kemayoran?
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