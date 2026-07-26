Hasil Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Gol Bunuh Diri Radovan Pankov, Green Force Menang Tipis 1-0 di Piala Presiden 2026

JawaPos.com — Persebaya Surabaya mengawali kiprah di Grup B Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026). Green Force meraih tiga poin berkat gol bunuh diri Radovan Pankov pada menit ke-63 setelah laga berlangsung sengit sejak babak pertama.

Bagaimana Jalannya Babak Pertama? Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta langsung bermain terbuka sejak peluit awal dibunyikan. Persija Jakarta lebih dulu mengancam pada menit kesembilan ketika Victor Jonson Benjamin Dethan melepaskan tembakan tepat sasaran memanfaatkan peluang yang dibangun Witan Sulaeman, tetapi masih mampu diamankan pertahanan Green Force.

Laga berlangsung keras sejak awal dengan Toni Firmansyah menerima kartu kuning pada menit kelima. Persija Jakarta juga kehilangan ketenangan setelah Witan Sulaeman mendapat kartu kuning pada menit ke-13, disusul Agi Firmansyah pada menit ke-20.

Persebaya Surabaya mulai menemukan ritme permainan setelah memasuki pertengahan babak pertama. Ricky Pratama sempat melepaskan tembakan pada menit ke-23, tetapi masih berhasil diblok pemain belakang Persija Jakarta.

Miguel Pereira menjadi ancaman utama Green Force menjelang turun minum. Winger asal Portugal itu mencatat tembakan tepat sasaran pada menit ke-35, kemudian kembali memperoleh peluang pada masa injury time setelah menerima umpan dari Francisco Rivera, tetapi sepakannya masih melenceng dari gawang.

Arief Catur Pamungkas juga harus menerima kartu kuning pada menit ke-37 akibat pelanggaran. Hingga wasit meniup peluit akhir babak pertama, skor tetap bertahan 0-0.

Gol Bunuh Diri Radovan Pankov Jadi Pembeda Memasuki babak kedua, kedua pelatih langsung melakukan perubahan komposisi pemain. Bernardo Tavares memasukkan Diogo Ramalho dan Yann Mabella, sedangkan Persija Jakarta melakukan empat pergantian sekaligus dengan memasukkan Gustavo Almeida, Kerim Memija, Stjepan Loncar, dan Kyohei Yoshino.

Persija Jakarta kembali mengancam pada menit ke-49 melalui Stjepan Loncar setelah menerima peluang dari Witan Sulaeman. Namun, Ernando Ari Sutaryadi kembali tampil sigap mengamankan gawang Persebaya Surabaya.

Green Force merespons lewat dua peluang beruntun. Arief Catur Pamungkas menguji kiper Persija Jakarta pada menit ke-52 setelah menerima umpan Yann Mabella, kemudian Yuran Fernandes juga melepaskan tembakan tepat sasaran semenit berselang hasil kreasi Diogo Ramalho.