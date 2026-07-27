Persija Kalah dari Persebaya, Shin Tae-yong Optimistis Lihat Perkembangan Macan Kemayoran

JawaPos.com - Persija Jakarta harus mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil kurang memuaskan setelah takluk 0-1 dari Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (26/7/2026) malam.

Meski pulang tanpa poin, pelatih Shin Tae-yong menilai timnya telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan, terutama mengingat persiapan yang masih sangat singkat.

Laga ini sekaligus menjadi kesempatan bagi publik untuk melihat wajah baru Macan Kemayoran.

Sejumlah rekrutan anyar langsung dipercaya tampil sejak menit pertama. Aqil Savik mengawal gawang, sementara duet Denis Kolinger dan Radovan Pankov menjadi tumpuan di lini belakang. Di sektor serang, Victor Dethan ikut mendapat kesempatan menjalani debut bersama tim ibu kota.

Sepanjang babak pertama, Persija mampu tampil disiplin saat bertahan. Berbagai upaya Persebaya untuk membongkar pertahanan berhasil diredam dengan cukup baik.

Di sisi lain, Macan Kemayoran juga beberapa kali membangun serangan yang cukup berbahaya meski belum mampu menghasilkan gol.

Skor imbang tanpa gol bertahan hingga turun minum. Permainan kedua tim berlangsung cukup ketat dengan tempo yang tinggi, namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah bagi masing-masing kubu.

Memasuki babak kedua, Shin Tae-yong mulai melakukan sejumlah pergantian pemain. Kerim Memija, Kyohei Yoshino, Stjepan Loncar, Kwon Chang-hoon, dan Pratama Arhan mendapatkan kesempatan menjalani debut mereka bersama Persija.