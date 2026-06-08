Bocor! Shin Tae-yong Pastikan Winger Asal Argentina Mariano Peralta Gabung Persija Jakarta

Shin Tae-yong konfirmasi Mariano Peralta gabung Persija Jakarta. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Baru juga diresmikan sebagai pelatih baru Persija Jakarta, Shin Tae-yong, langsung memberikan bocoran soal transfer pemain jelang Super League 2026/2027. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Mariano Peralta sudah diikat kontrak oleh manajemen Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta.
Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu diikat kontrak selama tiga tahun.
Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Shin Tae-yong ditanya soal rumor Peralta. Alih-alih menjawab tidak mengetahui soal rumor tersebut, ia justru mengungkap pemain Borneo FC itu telah diikat kontrak oleh manajemen dan dirinya menyambut dengan gembira.
“Untuk Peralta, saya dengar sudah di kontrak dan saya senang, saya menyambutnya dengan senang,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di JIS, Senin (8/6/2026).
Lebih lanjut, Shin Tae-yong belum mengungkap soal biaya yang digelontorkan manajemen kepada dirinya untuk belanja pemain di bursa transfer. Yang pasti, ia akan mencari pemain terbaik untuk membawa Persija Jakarta berjaya di musim depan.
“Untuk masalah transfer pemain berapanya itu belum tahu juga pastinya kita akan diskusi bersama dengan Prapanca dan Persija,” ujar Shin Tae-yong.
“Saya juga akan menyampaikan agar bisa bawa pemain2 yang lebih baik, agar liga indonesia bisa berkembang dan apakagi Persija bisa jadi teladan,” tambahnya.
Kini, semua hanya tinggal menunggu waktu kapan Persija Jakarta akan memperkenalkan Peralta secara resmi sebagai rekrutan anyarnya. Yang jelas, transfer tersebut sangat positif, mengingat winger berusia 28 tahun itu tampil impresif bersama Borneo FC di Super League 2025/2026.
Peralta bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League 2025/2026 berkat penampilan ciamiknya bersama Borneo FC. Peralta sangat produktif dengan mengemas 20 gol dan 14 assist bersama skuad Pesut Etam - julukan Borneo FC, pada musim ini.
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Media Jerman Pusing Lihat Ngerinya Performa Veda Ega Pratama di Sesi Practice Moto3 Hungaria 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
Eksklusif! Perjuangan Nyo Daftar Player Escort Sejak 2024, Menangis Haru Dipeluk Nathan Tjoe-A-On di Timnas Indonesia
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Hasil Practice Moto3 Hungaria 2026: Veda Ega Pratama Finis P2 dan Lolos ke Q2, Hakim Danish Justru Tersandung
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"