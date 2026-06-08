Bocor! Shin Tae-yong Pastikan Winger Asal Argentina Mariano Peralta Gabung Persija Jakarta

JawaPos.com - Baru juga diresmikan sebagai pelatih baru Persija Jakarta, Shin Tae-yong, langsung memberikan bocoran soal transfer pemain jelang Super League 2026/2027. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut Mariano Peralta sudah diikat kontrak oleh manajemen Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta.

Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu diikat kontrak selama tiga tahun.

Dalam sesi tanya jawab dengan awak media, Shin Tae-yong ditanya soal rumor Peralta. Alih-alih menjawab tidak mengetahui soal rumor tersebut, ia justru mengungkap pemain Borneo FC itu telah diikat kontrak oleh manajemen dan dirinya menyambut dengan gembira.

“Untuk Peralta, saya dengar sudah di kontrak dan saya senang, saya menyambutnya dengan senang,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers di JIS, Senin (8/6/2026).

Lebih lanjut, Shin Tae-yong belum mengungkap soal biaya yang digelontorkan manajemen kepada dirinya untuk belanja pemain di bursa transfer. Yang pasti, ia akan mencari pemain terbaik untuk membawa Persija Jakarta berjaya di musim depan.

“Untuk masalah transfer pemain berapanya itu belum tahu juga pastinya kita akan diskusi bersama dengan Prapanca dan Persija,” ujar Shin Tae-yong.

“Saya juga akan menyampaikan agar bisa bawa pemain2 yang lebih baik, agar liga indonesia bisa berkembang dan apakagi Persija bisa jadi teladan,” tambahnya.

Kini, semua hanya tinggal menunggu waktu kapan Persija Jakarta akan memperkenalkan Peralta secara resmi sebagai rekrutan anyarnya. Yang jelas, transfer tersebut sangat positif, mengingat winger berusia 28 tahun itu tampil impresif bersama Borneo FC di Super League 2025/2026.