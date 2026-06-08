Menebak Kiper Utama Persija Jakarta di Musim Depan usai Ditinggal Carlos Eduardo

JawaPos.com - Teka-teki mengenai penjaga gawang Persija Jakarta menarik dibahas. Apalagi, tim berjuluk Macan Kemayorna itu ditinggalkan kiper asing andalannya, Carlos Eduardo.

Pada kompetisi Super League 2025/2026, Persija Jakarta memiliki empat penjaga gawang. Selain Eduardo, tiga nama lainnya adalah Andritany Ardhiyasa, Cyrus Margono, dan Hafizh Rizkianur.

Kualitas keempat kiper yang dimiliki Persija Jakarta tak perlu diragukan. Buktinya, pelatih Mauricio Souza memberikan kesempatan kepada semua kipernya selama mengarungi kompetisi Super League 2025/2026.

Namun yang paling sering tampil adalah Eduardo. Kiper asal Brasil itu mencatatkan 21 penampilan dari 34 pertandingan Super League 2025/2026. Statistiknya pun cukup oke dengan rasio penyelamatan 66 persen dari 31 penyelamatan, delapan clean sheet, dan 16 kebobolan.

Masalahnya, Eduardo sudah pergi meninggalkan Persija Jakarta setelah kontraknya tidak diperpanjang. Dengan begitu, untuk saat ini skuad Macan Kemayoran memiliki tiga penjaga gawang.

Kiper senior Andritany mencatatkan jumlah penampilan terbanyak kedua setelah Eduardo. Pemain yang akrab disapa Bagol itu tampil sebanyak 11 kali dengan rasio penyelamatan 74,4 persen dari 29 penyelamatan, lima clean sheet, dan 10 kebobobolan.

Tapi, Persija Jakarta berpotensi kehilangan kiper berusia 34 tahun tersebut. Sebab, kontrak Andritany akan berakhir pada 30 Juni 2026 dan hingga kini belum ada tanda-tanda sang pemain senior tersebut akan memperpanjang masa baktinya atau tidak.

Kendati demikian, Persija Jakarta tak perlu khawatir karena masih punya penjaga gawang muda Cyrus dan Hafizh. Kedua kiper tersebut tidak mendapat banyak jam terbang pada musim lalu karena kalah saing dari Eduardo dan Andritany.