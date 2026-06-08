Shin Tae-yong Jadi Pelatih Baru Persija Jakarta, Diikat Kontrak 3 Tahun

JawaPos.com - Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Pelatih asal Korea Selatan itu diikat kontrak selama tiga tahun lamanya.

Hal itu diungkapkan langsung Presiden Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (8/6/2026) siang WIB.

“Durasi kontrak kurang lebih 3 tahun,” ungkap Prapanca dalam konferensi pers di JIS kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (8/6/2026).

Prapanca menjelaskan bahwa pemberian kontrak jangka panjang merupakan bagian dari proses membangun Persija Jakarta. Manajemen ingin pelatih asal Korea Selatan itu terlibat lebih dalam, terutama dalam pengembangan talenta muda Macan Kemayoran.

“Seperti yang dijelaskan di awal, kita berproses. Jadi tentunya coach Shin perlu terlibat dalam infrastruktur Persija terutama pengembangan pemain muda kita. Semua coba kita akselerasi selama tiga tahun kedepan,” terang Prapanca.

Prapanca turut membeberkan bahwa Persija Jakarta sudah melakukan pendekatan dengan Shin Tae-yong sudah cukup lama. Kata dia, manajemen melakukan manuver untuk mencari pelatih baru setelah melihat tren Macan Kemayoran ketika itu.

“Prosesnya cukup panjang mungkin di week ke-27 atau 25 saya lupa, itu kami melakukan diskusi intens di internal kami dan kami melihat perkembangan Persija sehingga kami mendiskusikan tentang head coach,” tutur Prapanca.

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Prapanca mengakui bahwa kinerja pelatih Mauricio Souza sangat baik dengan membawa Persija Jakarta finis peringkat ketiga dengan raihan 71 poin. Tapi sayang, pelatih asal Brasil itu gagal memenuhi target juara sehingga manajemen bergerak mecari pelatih baru.