Rekam Jejak Shin Tae-yong di Klub Terakhir Gagal Total, Dipecat Setelah Dua Bulan!

JawaPos.com - Nama pelatih kenamaan Korea Selatan, Shin Tae-yong selangkah lagi dikabarkan akan menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk mengarungi BRI Super League musim 2026/2027. Namun, sebelum kembali ke Indonesia, statistik sang pelatih di klub terakhirnya jauh dari kata impresif.

Dua tahun pasca didepak sebagai pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjadi pelatih klub Liga Korea Selatan Ulsan HD pada Agustus 2025. Sayangnya, dua kemenangan dan empat kekalahan dari 10 pertandingan awal membuatnya dipecat hanya dua bulan sejak ditunjuk.

Statistik tersebut jelas kurang memuaskan terlebih sang pelatih mempunyai prestasi cukup baik bersama Timnas Indonesia salah satunya dengan mencatat sejarah lolos ke fase knockout Piala Asia 2023 untuk pertama kali.

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Bahkan jauh sebelum itu, pada 2010 saat menjabat sebagai pelatih kepala Seongnam Ilhwa, trofi bergengsi berhasil diraih sosok yang kini berusia 55 tahun tersebut. Bersama klub yang pernah dia bela saat menjadi pemain, Shin Tae-yong berhasil meraih gelar juara Piala Korea Selatan dan AFC Champions League dalam dua tahun masa kepemimpinannya.

Secara keseluruhan, total 145 laga berhasil ditorehkan dengan sukses mencatatkan rata-rata 1,47 poin per pertandingan. Prestasi gemilang bersama Seongnam Ilhwa membuat Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) menunjuknya sebagai asisten pelatih tim nasional pada 2014, sebelum akhirnya menjabat sebagai pelatih interim menggantikan Uli Stielike.

Salah satu momen bersejarah dalam sepak bola Korea Selatan dan karir kepelatihan Shin Tae-yong tentu saat sukses mengalahkan raksasa Eropa Jerman dengan skor 2-1 sekaligus memulangkan sang juara bertahan dari Piala Dunia 2018 Rusia.