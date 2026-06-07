Netizen Oman Soroti Kekuatan Baru Timnas Indonesia Setelah Rekor Bersejarah Berakhir

JawaPos.com - Timnas Indonesia mencatatkan pencapaian menarik setelah berhasil mengalahkan Timnas Oman dengan skor telak 3-0.

Hasil tersebut tidak hanya menjadi kemenangan penting bagi skuad Garuda, tetapi juga mengakhiri catatan panjang Oman yang selama bertahun-tahun tidak pernah kalah saat menghadapi negara-negara Asia Tenggara.

Sebelum bertemu Indonesia dalam laga terbaru ini, Oman memiliki rekor impresif saat menghadapi wakil ASEAN.

Dalam 14 pertandingan terakhir melawan tim-tim Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Indonesia, Oman selalu mampu menghindari kekalahan.

Dari rangkaian pertandingan tersebut, Oman mencatatkan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Beberapa kemenangan bahkan diraih dengan skor meyakinkan, termasuk saat mengalahkan Malaysia 6-0 dan menundukkan Vietnam dalam dua kesempatan berbeda.

Indonesia sendiri pernah menjadi salah satu korban dominasi Oman setelah kalah 1-3 dalam pertemuan sebelumnya.

Namun situasi kini berubah. Tim Garuda tampil lebih solid dan efektif sehingga mampu meraih kemenangan dengan selisih tiga gol tanpa balas.