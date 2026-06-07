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Andre Rizal Hanafi
Senin, 8 Juni 2026 | 03.09 WIB

Netizen Oman Soroti Kekuatan Baru Timnas Indonesia Setelah Rekor Bersejarah Berakhir

Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny saat pertandingan melawan Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Ole Romeny saat pertandingan melawan Oman dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia mencatatkan pencapaian menarik setelah berhasil mengalahkan Timnas Oman dengan skor telak 3-0.

Hasil tersebut tidak hanya menjadi kemenangan penting bagi skuad Garuda, tetapi juga mengakhiri catatan panjang Oman yang selama bertahun-tahun tidak pernah kalah saat menghadapi negara-negara Asia Tenggara.

Sebelum bertemu Indonesia dalam laga terbaru ini, Oman memiliki rekor impresif saat menghadapi wakil ASEAN.

Dalam 14 pertandingan terakhir melawan tim-tim Asia Tenggara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Indonesia, Oman selalu mampu menghindari kekalahan.

Dari rangkaian pertandingan tersebut, Oman mencatatkan 11 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Beberapa kemenangan bahkan diraih dengan skor meyakinkan, termasuk saat mengalahkan Malaysia 6-0 dan menundukkan Vietnam dalam dua kesempatan berbeda.

Indonesia sendiri pernah menjadi salah satu korban dominasi Oman setelah kalah 1-3 dalam pertemuan sebelumnya.

Namun situasi kini berubah. Tim Garuda tampil lebih solid dan efektif sehingga mampu meraih kemenangan dengan selisih tiga gol tanpa balas.

Keberhasilan Indonesia memutus rekor tersebut menjadi topik pembicaraan di kalangan pendukung sepak bola Oman.

Editor: Edi Yulianto
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