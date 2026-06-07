Daniel Klein Ungkap Keinginan Bermain di Indonesia, Peluang Bela Timnas Masih Terbuka

JawaPos.com - Nama Daniel Klein kembali menjadi perhatian pencinta sepak bola Indonesia. Kiper yang saat ini berstatus pemain FC Augsburg tersebut kembali menunjukkan ketertarikannya terhadap Indonesia, baik dalam konteks karier klub maupun peluang memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang.

Daniel Klein merupakan penjaga gawang kelahiran Heidelberg, Jerman, pada 13 Maret 2001.

Pemain dengan tinggi badan 193 sentimeter itu memiliki latar belakang yang menarik karena lahir dari ayah berkebangsaan Jerman dan ibu yang berasal dari Indonesia.

Faktor tersebut membuatnya memenuhi syarat untuk membela Jerman maupun Indonesia di level internasional.

Sepanjang perjalanan kariernya, Klein berkembang melalui akademi sejumlah klub ternama di Jerman.

Ia pernah menimba ilmu di FC Astoria Walldorf sebelum bergabung dengan akademi TSG Hoffenheim. Setelah itu, kariernya berlanjut ke FC Augsburg, klub Bundesliga yang menjadi tempatnya bernaung hingga saat ini.

Di level internasional, Daniel Klein telah memiliki pengalaman bersama kelompok usia Timnas Jerman. Ia pernah memperkuat Jerman mulai dari level U-15 hingga U-19.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kualitasnya telah mendapat pengakuan sejak usia muda dalam salah satu sistem pembinaan sepak bola terbaik di dunia.