Besok Senin Diumumkan! Shin Tae-yong Dikabarkan Jadi Pelatih Baru Persija Jakarta

JawaPos.com – Persija Jakarta akan segera memiliki pelatih baru untuk menggantikan Mauricio Souza. Nama mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY), menjadi kandidat terkuat dan disebut-sebut akan diumumkan sebagai pelatih baru Macan Kemayoran besok (8/6).

Kabar tersebut turut menjadi perhatian media Korea Selatan, News Worker, yang menyebut Shin Tae-yong berpeluang besar menukangi Persija untuk menghadapi kompetisi musim depan.

“Setelah perjalanan singkat bersama Ulsan tahun lalu, pelatih Shin Tae-yong menghilang dari sorotan publik selama hampir setengah tahun,” tulis News Worker.

“Kini, dia menjadi sorotan sebagai calon pelatih Persija Jakarta, salah satu klub prestisius di kasta tertinggi Liga Indonesia,” lanjut laporan tersebut.

Menurut News Worker, Persija tengah mencari sosok pelatih yang memahami karakter sepak bola Indonesia. Selain itu, klub ibu kota tersebut memiliki target besar untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara sekaligus menembus kompetisi Asia.

Dalam beberapa musim terakhir, Persija belum mampu tampil konsisten di papan atas maupun mengamankan tiket ke kompetisi antarklub Asia. Karena itu, kehadiran pelatih baru diharapkan dapat membawa perubahan signifikan.

“Dalam situasi tim yang memiliki tuntutan tinggi, sosok dengan kemampuan kepemimpinan yang tepat adalah Shin Tae-yong,” tulis News Worker.

Media Korea Selatan itu juga menilai peluang Shin Tae-yong cukup terbuka karena memiliki kedekatan dengan sejumlah pemain Persija yang pernah diasuhnya saat menangani Timnas Indonesia.

“Persija memiliki sejumlah pemain penting yang pernah dekat dengan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia, seperti Rizky Ridho, Witan Sulaeman, dan Dony Tri Pamungkas,” tulis media tersebut.