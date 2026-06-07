Senior Jakmania Respons Positif Merapatnya Shin Tae-yong, Dianggap Cocok Latih Persija Jakarta

JawaPos.com - Tokoh senior Jakmania, Irlan Alarancia merespons positif kabar yang mengaitkan Shin Tae-yong (STY) dengan Persija. Menurutnya, pengalaman panjang STY di sepak bola Indonesia menjadi modal penting untuk menangani Macan Kemayoran.

“Bagi saya, tepat. Dia sudah hafal atmosfer dan karakter sepak bola Indonesia,” ujar Irlan kepada Jawa Pos.

Menurut dia, rekam jejak STY bersama Timnas Indonesia menjadi alasan kuat mengapa pelatih asal Korea Selatan tersebut layak mendapat kesempatan di Persija.

“Ketika dia meninggalkan Timnas, Indonesia sedang berada dalam posisi memiliki harapan besar untuk tampil di Piala Dunia. Kita melihat STY mampu membawa Timnas Indonesia dan menghadirkan mimpi serta harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia,” ujarnya.

Irlan juga menilai Shin Tae-yong tidak asing dengan Persija karena beberapa kali terlihat memantau pertandingan tim ibu kota tersebut.

“Kalau saya lihat, STY sering banget memantau pertandingan Persija. Saya harap sudah ada chemistry atau setidaknya sudah memahami karakter Persija, karakter pemain Persija, dan karakter anak-anak The Jakmania,” ucapnya.

Lebih lanjut, Irlan berharap kehadiran Shin Tae-yong dapat membawa Persija meraih gelar juara pada momen bersejarah bagi klub dan Kota Jakarta.

“Semoga dengan hadirnya STY, Persija bisa menjadi juara pada tahun yang sangat penting bagi Jakarta, Persija, dan Jakmania, yaitu lima abad Jakarta dan satu abad Persija. Semoga STY bisa membawa Persija juara,” bebernya.

Mantan Ketua Umum The Jakmania, Richard Achmad, menilai Shin Tae-yong merupakan sosok yang tepat untuk memenuhi ambisi Persija meraih gelar juara.