Jelang Timnas Indonesia vs Mozambik: Marselino Ferdinan Gabung Latihan, Justin Hubner Jadi Penonton di Pinggir Lapangan

Latihan Timnas Indonesia jelang lawan Mozambik pada FIFA Macthday Juni. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia menggelar sesi latihan jelang melawan Mozambik dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026. Sesi latihan tersebut berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (7/6) sore WIB.
Pantauan JawaPos.com di lokasi, terdapat 26 pemain Timnas Indonesia dalam sesi latihan ini. Namun tiga di antaranya tidak masuk dalam daftar skuad final untuk FIFA Matchday Juni 2026, yakni Mees Hilgers, Luke Vickery, dan Mitchell Baker.
Mees Hilgers latihan terpisah karena memang sedang fokus pemulihan cedera. Sementara Luke Vickery dan Mitchell Baker ikut menjalani latihan bersama penggawa Timnas Indonesia lain.
Yang menarik perhatian dalam sesi latihan kali ini, Marselino Ferdinan yang sebelumnya absen, kini sudah gabung latihan bersama skuad. Pemain berusia 21 tahun itu sudah melahap menu latihan yang diberikan pelatih John Herdman.
Marselino sebelumnya tidak menjalani sesi latihan resmi Timnas Indonesia jelang melawan Oman. Eks pemain Persebaya Surabaya itu mengalami cedera hamstring dan absen membela Skuad Garuda kontra Oman di SUGBK pada Jumat (5/6).
Kembalinya Marselino ke sesi latihan menjadi kabar baik. Bisa diartikan kalau kondisi sang pemain telah kembali prima dan berpotensi merumput ketika Timnas Indonesia menghadapi Mozambik.
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Selain Marselino, sorotan lain tertuju pada Justin Hubner, karena tidak ikut menyantap menu latihan seperti pemain lainnya. Bek berpostur jangkung itu terlihat hanya berada di pinggir lapangan menyaksikan rekan-rekannya berlatih.
Bisa dikatakan, Hubner tidak dalam kondisi prima. Apalagi, saat pertandingan melawan Oman, pemain Fortuna Sittard itu ditarik keluar pada awal babak kedua dengan digantikan Dony Tri Pamungkas.
Pasca laga, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan, Hubner merasakan sedikit gangguan pada otot paha belakang. Herdman tak ingin ambil resiko dan menarik keluar pemain bertahan tersebut.
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