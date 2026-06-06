Mathew Baker Sebut Mimpinya Jadi Kenyataan Setelah Debut Bersama Timnas Indonesia

Debut pemain timnas Mathew Baker Melawan Oman pada Pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Mathew Baker melakukan debut bersama tim nasional Indonesia saat menang menghadapi Oman. Setelah laga persahabatan tersebut, dia mengungkapkan perasaan senangnya.
Bek 17 tahun tersebut menuliskan bahwa dia tidak bisa berkata-kata setelah diberikan debut oleh John Herdman di Timnas Indonesia. Mathew Baker mengaku tidak akan melupakan kenangan debutnya pada 5 Juni.
"Indonesia, tak ada kata-kata yang benar-benar dapat menggambarkan betapa bangganya saya bisa melakukan debut untuk negara saya. Malam tadi adalah kenangan yang akan abadi," tulis Matthew Baker di Instagram.
Ucapan terima kasih diberikan kepada Baker untuk para pendukung Timnas Indonesia. Dia berharap agar karirnya di tim senior bisa bertahan lama.
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"Terima kasih atas dukungan Anda semua dari tahun 2024 hingga hari ini. Ini berarti lebih dari sekadar debut, mimpi bisa menjadi kenyataan. Semoga ini adalah awal dari perjalanan yang indah. Terima kasih semuanya," tutup pemain Melbourne City tersebut.
Saat ini, Mathew Baker menjadi pemain termuda yang melakukan debutnya di Timnas Indonesia. Pemain yang pernah bermain di Piala Dunia U17 tersebut debut pada umur 17 tahun 23 hari.
Pada laga melawan Oman, Baker tidak langsung menjadi pilihan utama di lini belakang Timnas Indonesia. John Herdman baru memainkannya pada menit ke-80 menggantikan kapten Rizky Ridho.
Baker bisa menambah capsnya bersama Timnas Indonesia jika dimainkan pada laga melawan Mozambik. Menarik dinantikan apakah Herdman bakal memainkannya di laga tersebut pada 9 Juni?
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