Rizky Ridho Catatkan 50 Caps di Timnas Indonesia, Bek Persija Jakarta Punya Motivasi Tambahan Jelang Hadapi Mozambik

JawaPos.com - Rizky Ridho mengucap syukur setelah berhasil meraih 50 caps bersama Timnas Indonesia. Pencapaian membanggakan tersebut terjadi di laga kemenangan melawan Oman pada Jumat (5/6).

Melalui sosial media, Rizky Ridho bersyukur bisa mencatatkan 50 caps untuk Timnas Indonesia. Dia mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang selalu mengirimkan doa dan dukungan kepadanya.

Kapten Persija Jakarta tersebut juga senang dengan kemenangan yang didapatkan Timnas Indonesia dari Oman. Rizky Ridho berharap skuad Garuda bisa meneruskan permainan apiknya.

"Alhamdulillah, 50 caps bersama Timnas Indonesia. Terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan do'a yang selalu menyertai. Kemenangan besar malam ini menjadi motivasi untuk terus berkembang. Kita lanjutkan," tulis Rizky Ridho di Instagram.

Saat menjalani laga ke-50, Rizky Ridho menjabat sebagai kapten Timnas Indonesia melawan Oman karena Jay Idzes harus absen. Menurut catatan Transfermarkt, itu adalah kali ketiganya menjadi kapten.

Laga melawan Oman pada Mei 2021, juga menjadi kali pertamanya bermain bersama Timnas Indonesia. Saat itu, Shin Tae-yong memainkan Ridho sebagai starter di lini belakang.

Setelah laga debutnya itu, Ridho selalu mendapatkan panggilan. Kehadirannya di lini belakang nyaris tidak pernah tergantikan di setiap pertandingan atau kompetisi yang diikuti Timnas Indonesia.

Selama 50 pertandingan, Rizky Ridho punya beberapa prestasi gemilang bersama Timnas Indonesia. Seperti lolos ke final Piala AFF 2022, bermain di Piala Asia 2024 hingga pertama kali mencapai babak 16 besar, dan mengantarkan Timnas Indonesia ke ronde keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Dengan konsistensi permainan yang ditunjukkannya, bukan tidak mungkin Rizky Ridho bisa mencapai 100 caps. Apalagi, akan ada Piala AFF 2026 dan Piala Asia 2027 yang bakal membuat caps pemain 24 tahun tersebut bertambah.