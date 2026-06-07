Bocor! Alasan Terbesar Malik Risaldi Pilih Bertahan dan Perpanjang Kontrak di Persebaya Surabaya

Malik Risaldi memilih memperpanjang kontrak bersama Persebaya Surabaya karena melihat keseriusan klub mengejar prestasi lebih tinggi musim depan. (Persebaya)
JawaPos.com — Malik Risaldi resmi memperpanjang kontraknya bersama Persebaya Surabaya untuk beberapa musim ke depan setelah melihat keseriusan klub dalam membangun tim yang lebih kompetitif pada musim mendatang.
Pemain asal Surabaya itu menegaskan kesamaan ambisi antara dirinya dan Persebaya Surabaya menjadi faktor utama yang membuatnya mantap bertahan demi mengejar prestasi lebih tinggi bersama Green Force.
Kebersamaan Malik Risaldi dan Persebaya Surabaya dipastikan berlanjut setelah klub mengumumkan perpanjangan kontrak berdurasi multiyears.
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Keputusan tersebut menjadi sinyal kuat jika manajemen masih menaruh kepercayaan besar kepada salah satu pemain lokal yang memiliki kontribusi penting dalam skuad.
Bagi Malik, proses pengambilan keputusan berlangsung relatif cepat karena ia sudah melihat arah yang ingin dituju klub.
Kesamaan visi antara pemain dan manajemen menjadi pondasi kuat yang membuat kedua pihak sepakat melanjutkan kerja sama.
Alasan terbesar Malik Risaldi bertahan adalah keyakinannya terhadap keseriusan Persebaya Surabaya dalam membangun tim yang mampu bersaing di papan atas musim depan.
Ia melihat adanya komitmen kuat dari klub untuk terus berkembang dan berbicara banyak dalam persaingan Super League.
“Alasan terbesar saya bertahan di Persebaya karena saya melihat klub ini memiliki keseriusan yang sangat besar untuk berbicara banyak musim depan," ujar Malik.
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