Resmi! Malik Risaldi Perpanjang Kontrak di Persebaya Surabaya, Pemain Kunci Bernardo Tavares Musim Depan

JawaPos.com — Persebaya Surabaya resmi memperpanjang kontrak Malik Risaldi untuk menyambut Super League 2026/2027. Keputusan itu menjadi sinyal kuat jika winger asal Surabaya tersebut tetap masuk dalam rencana utama pelatih Bernardo Tavares setelah dua musim berkontribusi penting bagi Green Force.

Kabar perpanjangan kontrak diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi Persebaya Surabaya pada Jumat (6/6/2026).

Manajemen klub memastikan Malik Risaldi akan tetap berseragam hijau dengan kontrak berdurasi multiyears untuk beberapa musim ke depan.

“Tetap hijau. Terus berjuang bersama Persebaya. Persebaya secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Malik Risaldi dengan durasi multiyears. Bersama tim pelatih, tim medis, dan seluruh keluarga besar Green Force, Malik bertekad lebih baik lagi musim depan,” tulis Persebaya Surabaya.

Klub juga memberikan pesan khusus kepada pemain berusia 29 tahun tersebut setelah berakhirnya musim kompetisi 2025/2026.

Manajemen berharap Malik kembali dengan kondisi terbaik untuk membantu tim meraih prestasi lebih tinggi.

“Selamat menikmati masa liburan, Malik. Isi ulang energi, pulihkan semangat, dan kembali lebih kuat musim depan untuk membawa Persebaya meraih prestasi yang lebih tinggi. WANI!”

Mengapa Malik Risaldi Jadi Pemain Penting Bernardo Tavares?