Fakta Timnas Indonesia Bisa Menaklukkan Mozambik! Cek Harga Pasar hingga Ranking FIFA

JawaPos.com - Permainan sepak bola bukan matematika, tapi nilai pasar sebuah tim mungkin bisa dijadikan patokan seberapa kuat mereka bisa memenangi pertarungan.

Fakta itu yang bisa ditelusuri jelang Timnas Indonesia vs Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Keduanya akan bentrok di ajang FIFA Matchday.

Menurut data dari Transfermarkt, Timnas Indonesia asuhan John Herdman saat ini memiliki skuad dengan nilai pasar mencapai Rp 341,55 miliar. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan Oman (Rp 142,09 miliar). Hasilnya, skuad Garuda secara meyakinkan menang 3-0.

Lalu, bagaimana dengan Mozambik selaku lawan Kevin Diks dkk selanjutnya? Berdasarkan laporan dari sumber yang sama, Mozambik memiliki nilai pasar skuad tak lebih baik ketimbang Indonesia. Negara yang mewakili Afrika itu memiliki nilai skuad mencapai Rp 25,64 miliar.

Jika bisa dianalogikan, Oman yang memiliki skuad lebih mahal ketimbang Mozambik saja bisa dikalahkan, maka tak mustahil kali ini skuad Garuda kembali bisa membuat fans Indonesia kembali tersenyum.

Ditarik lebih ke dalam, termasuk skuad yang mengisi kedua kubu, Timnas Indonesia ternyata lebih matang secara pengalaman internasional. Faktanya, di skuad Mozambik, hanya tujuh pemain yang berkarier di luar negeri.

Berbeda dengan skuad Indonesia yang mayoritas bermain di belahan dunia, baik Asia maupun Eropa.

Artinya, Indonesia punya peluang lebih besar memenangi pertandingan meskipun lawan datang dengan status peringkat FIFA lebih baik ketimbang Indonesia.