Fakta Timnas Indonesia Bisa Menaklukkan Mozambik! Cek Harga Pasar hingga Ranking FIFA

Timnas Indonesia vs Oman pada Pertandingan FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Permainan sepak bola bukan matematika, tapi nilai pasar sebuah tim mungkin bisa dijadikan patokan seberapa kuat mereka bisa memenangi pertarungan.
Fakta itu yang bisa ditelusuri jelang Timnas Indonesia vs Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6). Keduanya akan bentrok di ajang FIFA Matchday.
Menurut data dari Transfermarkt, Timnas Indonesia asuhan John Herdman saat ini memiliki skuad dengan nilai pasar mencapai Rp 341,55 miliar. Jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan Oman (Rp 142,09 miliar). Hasilnya, skuad Garuda secara meyakinkan menang 3-0.
Baca Juga:Emil Audero Moncer! Intip Rekor 3 Kiper Timnas Indonesia Era John Herdman Bikin Persaingan Makin Panas
Lalu, bagaimana dengan Mozambik selaku lawan Kevin Diks dkk selanjutnya? Berdasarkan laporan dari sumber yang sama, Mozambik memiliki nilai pasar skuad tak lebih baik ketimbang Indonesia. Negara yang mewakili Afrika itu memiliki nilai skuad mencapai Rp 25,64 miliar.
Jika bisa dianalogikan, Oman yang memiliki skuad lebih mahal ketimbang Mozambik saja bisa dikalahkan, maka tak mustahil kali ini skuad Garuda kembali bisa membuat fans Indonesia kembali tersenyum.
Ditarik lebih ke dalam, termasuk skuad yang mengisi kedua kubu, Timnas Indonesia ternyata lebih matang secara pengalaman internasional. Faktanya, di skuad Mozambik, hanya tujuh pemain yang berkarier di luar negeri.
Berbeda dengan skuad Indonesia yang mayoritas bermain di belahan dunia, baik Asia maupun Eropa.
Artinya, Indonesia punya peluang lebih besar memenangi pertandingan meskipun lawan datang dengan status peringkat FIFA lebih baik ketimbang Indonesia.
Meski Indonesia naik empat peringkat (118 FIFA) usai membungkam Oman, tapi Mozambik jelas tak boleh diremehkan. Mereka kini bertengger di posisi 101 dunia.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
3 Bintang Baru Sudah Deal! Persebaya Surabaya Siapkan Misi Besar Bernardo Tavares di Musim 100 Tahun
Breaking News! Veda Ega Pratama Naik ke Peringkat 3 Moto3 2026 Usai Diskualifikasi Adrian Fernandez
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sony Sonjaya Akan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator Kasus MBG, Janjikan Buka Nama-Nama Besar
Kronologi Lengkap Diskualifikasi Adrian Fernandez di Moto3 2026, Veda Ega Pratama Naik ke Posisi Tiga Klasemen
Surat Satir Sony Sanjaya ke Kepala BGN Baru Bikin Heboh, Netizen: Nanik Deyang Cepu ya Pak?
Resmi Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Kirim Surat Satir ke Kepala BGN Baru: 'Terima Kasih Hadiah Indahnya'
Dikabarkan Deal! Persebaya Surabaya Gaet Lima Pemain Anyar, Empat Legiun Asing dan Satu Striker Lokal