Timnas Indonesia Geprek Oman 3-0, Garuda Naik ke Peringkat 118 Dunia!

JawaPos.com - Timnas Indonesia meraih hasil positif pada agenda FIFA Matchday setelah menundukkan Oman dengan skor telak 3-0.

Kemenangan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian penting dari sisi hasil pertandingan, tetapi juga berdampak pada posisi Indonesia di ranking FIFA.

Bermain dengan kepercayaan diri tinggi, skuad Garuda mampu menunjukkan performa yang solid sejak awal laga.

Indonesia tampil disiplin dalam bertahan sekaligus efektif ketika membangun serangan. Tiga gol yang tercipta menjadi bukti dominasi tim sepanjang pertandingan.

Hasil ini terasa semakin spesial karena Oman merupakan tim yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dibanding Indonesia.

Dengan mengalahkan lawan yang berada di atasnya dalam ranking dunia, Indonesia berhak mendapatkan tambahan poin yang cukup signifikan.

Berdasarkan perhitungan sementara, kemenangan atas Oman memberikan tambahan sekitar enam poin FIFA untuk Indonesia.

Tambahan poin tersebut membuat posisi Garuda berpotensi naik ke peringkat 118 dunia pada pembaruan ranking FIFA berikutnya.