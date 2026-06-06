Rizky Ridho Tembus 50 Caps di Timnas Indonesia, Momen Spesial Kembali Terjadi Saat Hadapi Oman

JawaPos.com - Rizky Ridho kembali menorehkan catatan penting dalam perjalanan kariernya bersama Timnas Indonesia. Bek andalan Garuda itu resmi mencatatkan penampilan ke-50 bersama tim nasional senior saat Indonesia menghadapi Oman pada laga FIFA Matchday.

Momen tersebut terasa semakin spesial karena Oman juga menjadi lawan yang mengawali perjalanan Ridho di level senior.

Pada tahun 2021, pemain kelahiran Surabaya itu menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menghadapi Oman dalam pertandingan uji coba internasional.

Kala itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Oman dengan skor 1-3. Namun lima tahun berselang, cerita berbeda tercipta. Ridho merayakan penampilan ke-50 dengan hasil manis setelah Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas lawan yang sama.

Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi Ridho sebagai salah satu pemain paling penting dalam skuad Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Sejak menjalani debut, ia hampir selalu menjadi pilihan utama di lini belakang, baik di berbagai turnamen internasional maupun ajang kualifikasi.

Selain dikenal kuat dalam bertahan, Ridho juga berkembang menjadi sosok pemimpin di lapangan.

Kemampuannya membaca permainan, melakukan duel udara, serta menjaga ketenangan di bawah tekanan membuatnya menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Dengan 50 caps yang telah dikoleksi, Ridho kini menjadi pemain aktif dengan jumlah penampilan terbanyak bersama Timnas Indonesia. Catatan tersebut menempatkannya di atas beberapa pemain senior lain yang juga menjadi tulang punggung Garuda.