Emil Audero Moncer! Intip Rekor 3 Kiper Timnas Indonesia Era John Herdman Bikin Persaingan Makin Panas

Emil Audero tampil gemilang saat Timnas Indonesia mengalahkan Oman 3-0 dan semakin mengukuhkan statusnya sebagai kiper utama era John Herdman. (Instagram/@emil_audero)
JawaPos.com — Timnas Indonesia kini memiliki tiga kiper dengan statistik mentereng di era John Herdman, namun Emil Audero menjadi yang paling menonjol setelah mencatat 34 penampilan, 11 clean sheet, dan tampil sebagai pahlawan kemenangan 3-0 atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (5/6/2026).
Performa konsisten kiper Cremonese itu membuat posisinya sebagai penjaga gawang utama Garuda semakin sulit digeser meski mendapat persaingan ketat dari Maarten Paes dan Nadeo Argawinata.
Kemenangan telak atas Oman menjadi bukti perkembangan Timnas Indonesia di bawah asuhan John Herdman.
Skuad Merah Putih tampil dominan dan berhasil mengamankan kemenangan berkat gol Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen.
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Selain produktivitas lini depan, sorotan juga tertuju pada lini belakang yang kembali mencatat clean sheet.
Emil Audero menjadi figur penting setelah menggagalkan penalti Nasser Sultan pada menit ke-37 dan menjaga gawang Timnas Indonesia tetap steril hingga pertandingan berakhir.
Mengapa Emil Audero Jadi Pilihan Utama John Herdman?
Emil Audero memiliki kombinasi pengalaman, menit bermain tinggi, dan kemampuan membaca permainan yang membuatnya unggul di antara para pesaingnya.
Penampilan gemilang saat menghadapi Oman semakin memperkuat statusnya sebagai kiper nomor satu Timnas Indonesia.
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