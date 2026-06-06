Timnas Indonesia Hajar Oman 3-0, PSSI Puji Keberanian John Herdman mainkan Talenta Muda

Selebrasi para pemain Timnas Indonesia usai membobol gawang oman pada Pertandingan FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (5/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir memuji keberanian pelatih tim nasional Indonesia John Herdman memainkan sejumlah pemain muda saat menjamu Oman dalam FIFA Match Day, dikutip dari ANTARA.
"Saya terus terang, respek kepada coach John yang berani memberikan kesempatan kepada pemain muda yang sebelumnya Doni (Tri Pamungkas), sekarang Matthew Baker juga dimainkan," kata Erick kepada awak media pascalaga Indonesia melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat.
Indonesia menang telak 3-0 atas Oman dan mengakhiri 38 tahun tak pernah mengalahkan Oman sejak King's Cup 1988.
Tuan rumah tampil agresif dan mengendalikan permainan untuk memetik kemenangan berkat gol Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oeratmangoen.
Herdman memberikan kesempatan bermain kepada tiga talenta muda sebagai pemain pengganti yaitu Dony Tri Pamungkas (21 tahun), Matthew Baker (17 tahun), dan Mauro Zijlstra (21 tahun).
Baker bahkan mencatatkan rekor pemain termuda yang tampil bersama tim nasional senior Indonesia.
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Erick mengatakan para pemain muda yang dimainkan dalam laga penting itu menunjukkan komitmen pelatih dalam mengembangkan talenta muda Indonesia.
Menurut Erick, langkah memberikan kesempatan kepada pemain muda sangat penting untuk menjaga regenerasi timnas Indonesia agar tetap kompetitif dalam jangka panjang. Kombinasi pemain senior dan pemain muda dapat menciptakan keseimbangan yang baik dalam skuad Garuda.
Selain itu, menit bermain di level internasional mempercepat perkembangan pemain muda, terutama dalam hal pengalaman bertanding, pengambilan keputusan, dan kesiapan mental menghadapi tekanan pertandingan besar.
Erick berharap, di bawah asuhan pelatih asal Inggris itu, semakin banyak pemain muda yang bersinar sebagai bagian dari regenerasi pemain timnas.
"Mudah-mudahan regenerasi pemain terus berlanjut dari U-19 bahkan dari yang lebih muda ke pemain senior," kata Erick.
Erick menginginkan timnas melanjutkan kemenangan saat menjamu Mozambique dalam laga kedua FIFA Match Day pada Selasa (9/6) sehingga mendongkrak ranking Indonesia dari peringkat ke-122.
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