Mathew Baker Cetak Sejarah di Timnas Indonesia, Menangis Saat Lagu Tanah Airku Berkumandang

JawaPos.com - Mathew Baker mencatat sejarah sebagai pemain debutan termuda Timnas Indonesia. Pemain berusia 17 tahun itu tak mampu membendung air mata saat lagu "Tanah Airku" berkumandang usai kemenangan 3-0 Skuad Garuda atas Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Mathew Baker mencetak sejarah saat Timnas Indonesia menghadapi Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (5/6/2026) malam WIB. Dalam pertandingan tersebut, Baker masuk pada menit ke-79 menggantikan kapten tim, Rizky Ridho.

Debut itu sekaligus membuatnya menjadi pemain termuda yang pernah membela Timnas Indonesia. Ia mencatatkan laga perdana bersama skuad senior pada usia 17 tahun 23 hari, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Arkhan Kakadi pada usia 17 tahun 3 bulan 7 hari.

Usai pertandingan, Baker mengaku sangat emosional setelah menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior. Pemain Melbourne City itu bahkan menangis saat tim menyanyikan lagu "Tanah Airku" selepas laga.

"Perasaan saat saya masuk sebagai pemain pengganti hari ini benar-benar sulit digambarkan. Bahkan sampai sekarang, semuanya masih terasa seperti mimpi," ujar Mathew Baker kepada wartawan di mixed zone SUGBK, Sabtu (6/6/2026).

"Saya rasa kalian bisa melihatnya saat kami menyanyikan 'Tanah Airku'. Semua emosi saya langsung keluar. Tapi ya, saya benar-benar sangat bahagia," lanjutnya.

Baker mengakui bahwa kata-kata sulit menggambarkan apa yang dirasakannya setelah mencatatkan rekor bersejarah tersebut.

"Bahkan kata 'bahagia' rasanya masih belum cukup untuk menggambarkan perasaan saya saat ini. Kata 'bangga' juga rasanya belum cukup, sejujurnya. Ini adalah perasaan yang luar biasa karena sekarang saya bisa mencatatkan rekor itu dan saya benar-benar sangat bangga," ungkapnya.

Lebih lanjut, Baker menyampaikan terima kasih kepada pelatih John Herdman yang telah memberinya kepercayaan untuk bergabung dalam pemusatan latihan dan tampil pada laga tersebut.